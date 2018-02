Desde el PS insisten por el Registro de Accidentología

Con el objetivo de analizar la presentación efectuada en diciembre por el Partido Socialista en relación a la problemática de los accidentes de tránsito que ocurren en la ciudad, los referentes de este espacio Sebastián Piumetti y Sebastián Barello se reunieron con el presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino y con el edil del Frente Progresista, Lisandro Mársico.“Desde el año 2009 a la fecha, más de 100 personas perdieron la vida en las calles de Rafaela, como consecuencia de accidentes viales; todos los días ocurren numerosos siniestros que representan un peligro para todos los ciudadanos, y altos costos para el sector público y el sector privado”, expresó Barello tras el encuentro desarrollado en el despacho de Presidencia en el sexto piso del edificio municipal. “Nos parece urgente y necesario que el Municipio local revise su política de tránsito porque los resultados no son los que todos esperamos, el número de víctimas fatales por accidentes, en Rafaela es el doble de la cantidad de homicidios; en este sentido, nosotros venimos haciendo propuestas para colaborar”, agregó.Piumetti explicó que “en esta ocasión estamos reclamando que la Municipalidad cumpla con la ordenanza Nº 2969, del año 1997, y que ponga en marcha el Registro Municipal de Estadística Accidentológica". En tal sentido, consideró que "Rafaela necesita tener estadísticas propias y sistematizadas para orientar programas y políticas que busquen reducir la cantidad de accidentes” a la vez que consideró que “esta herramienta permitirá conocer nudos viales conflictivos, y muchos otros puntos a trabajar”.Por su parte, Barello manifestó que “por intermedio del concejal del Frente, Lisandro Mársico, nuestro pedido tendrá forma de minuta de comunicación y se le exigirá al Poder ejecutivo la puesta en marcha del Registro; tanto en Mársico como en Bonino encontramos interés en nuestro planteo; además coincidimos en la necesidad de que estas estadísticas puedan ser publicadas en el sitio web oficial, para que todos los ciudadanos puedan consultarlas”.“Como Partido Socialista estamos trabajando temas locales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos, y a pesar de no estar representados con una banca propia en el Concejo, seguiremos planteando nuestros aportes; en este sentido nos pareció positiva la actitud tanto del Presidente del Concejo que nos recibió para tratar este tema, como la actitud de Mársico que refrenda y colabora con nuestro reclamo”, sostuvo Barello.Por último, Piumetti afirmó que “siempre surgen públicamente asuntos a resolver en la ciudad con los cuales hay diversos puntos de vista y grados de responsabilidad en cada nivel del Estado, pero en cuanto al tránsito nadie duda de que se trata de un tema netamente local, y esto el Intendente (Luis Castellano) no puede desconocerlo". "Creemos que se deben convocar a la mayor cantidad de actores posibles y encarar de una vez un trabajo integral. Y creemos que empezar a producir información específica es el primer paso para dar en la tecla”, concluyó.