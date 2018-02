Murió Liliana Bodoc

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La exitosa escritora Liliana Bodoc, de gran repercusión con su trilogía fantástica La Saga de los Confines, murió ayer en Mendoza de un paro cardíaco, a poco de regresar al país tras participar de la Feria del Libro en Cuba.Los restos de la autora, fallecida de madrugada en un hotel, serán velados hasta hoy en la Sala Elina Alba de la Secretaría de Cultura mendocina, ubicada en avenida España y Gutiérrez, de la capital de la provincia cuyana.El sorpresivo deceso de Bodoc, de 59 años, fue anunciado por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, ciudad en la que vivió buena parte de su vida antes de radicarse en El Trapiche, provincia de San Luis.Bodoc y Gareca habían estado en Cuba, donde participaron en la Feria del Libro de ese país y llegaron de regreso a la madrugada.El funcionario mendocino no pudo ocultar su sorpresa por el deceso y contó que se enteró por un llamado de la familia.Justamente para este año estaba programado que la Feria del Libro de Mendoza estuviera dedicada a Bodoc, para resaltar su obra de trayectoria.Liliana Bodoc había nacido en Santa Fe el 21 de julio de 1958, y la mayor parte de su vida transcurrió en Mendoza.Su exitosa Saga de los Confines, una trilogía épica y fantástica basado en la cultura precolombina pero en la línea de autores como J.J.R. Tolkien y J.K. Rowling, la escribió a los 39 años.El primer libro de esa trilogía, "Los días del venado", se convirtió rápidamente en best seller, y la misma suerte corrieron "Los días de la sombra" y "Los días del fuego".En 2004 y 2014 la Fundación Konex le dio el Diploma al Mérito y en 2014 le otorgó el Premio Konex de Platino.En mayo de 2016 recibió el título Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo.En 2008, recibió el premio Barco de Vapor en la Argentina, por su novela "El espejo africano"​.Además de la trilogía escribió otras catorce obras, entre ellas "Memorias impuras", "Presagio de carnaval", "Sucedió en colores" y "El espejo africano".Sus libros fueron traducidos al alemán, francés, holandés, japonés, polaco, inglés e italiano.Bodoc estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Cuyo y ejerció como docente de Literatura Española y Argentina en varios colegios de esa universidad.La muerte de la escritora fue de inmediato lamentada en las redes sociales por otros referentes de la cultura."Yo no puedo creer esto. Se me parte el corazón. Pensé todo el día en ella porque hace años se había convertido al islamismo y la vi en cada mezquita que entré hoy. No sabía de esta noticia.Liliana Bodoc era además de una gran escritora un ser extraordinario. Qué tristeza", dijo la autora Claudia Piñeiro.