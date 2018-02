El jueves 15 de febrero se abren las ofertas económicas del acueducto

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este lunes el centro de distribución Tanque Norte de Santo Tomé, obra que corresponde a la primera etapa del acueducto Desvío Arijón, que en esta instancia proveerá de agua potable a esa localidad, y en el que se invirtieron más de 850 millones de pesos."Ahora. La obra ya fue licitada, se abrió el primer sobre y en los próximos días se abre el segundo. Esa va a ser una de las obras más grandes, con una inversión de más 2.000 millones de pesos para llevar el agua a la ciudad de Rafaela y a muchas otras localidades que están en el trayecto”, afirmó el mandatario provincial durante el acto realizado ayer en el centro de distribución Tanque Norte de Santo Tomé.Y si bien Lifschitz no confirmó la fecha, horas después lo hizo en su cuenta de Twitter el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione. "Y avanzamos también con la segunda etapa.. El presupuesto oficial supera los 2.600 millones de pesos", sostuvo el funcionario. El Fondo de Abu Dhabi es el que aportará la mitad del dinero para financiar la segunda etapa del acueducto que beneficiará a una docena de localidades, entre ellas Rafaela.En Santo Tomé, Lifschitz explicó que "las primeras plantas potabilizadoras, los primeros sistemas de agua potable en la provincia de Santa Fe surgieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX; en las ciudades de Rosario y Santa Fe se construyeron las primeras plantas y las primeras redes de distribución”.“En un siglo poco se avanzó, pocas ciudades fueron incorporadas a esa posibilidad de obtener un agua de calidad y en cantidad suficiente, proveniente de nuestra mejor fuente de provisión que es el río Paraná”, sostuvo.El gobernador dijo que el resto de las 363 localidades de la provincia “permanecieron sin tener sistemas apropiados de provisión de agua potable, en muchos casos obteniendo agua de las napas de regular o mala calidad, costosa, de difícil obtención, y, en otros casos, casi sin acceso al agua potable”."Hay casos paradigmáticos como el de Santo Tomé que es una ciudad costera y que, sin embargo, hasta ahora no tenía posibilidad de acceder a este servicio. Pasaron gobiernos nacionales y provinciales y recién hace 10 años, el doctor Hermes Binner como gobernador tomó la decisión política de avanzar en un plan de acueductos para toda la provincia de Santa Fe, que garantizara el derecho al agua para todos los santafesinos”.LEY DE AGUALifschitz también se refirió a la Ley de Agua promulgada recientemente: “Luego de un largo trámite parlamentario tuvo aprobación a fines del año pasado. Esa ley establece el derecho al agua para todos los santafesinos pero, como todos sabemos, de la letra escrita a la realidad hay una distancia y nosotros estamos empeñados en acortar esa distancia hasta llevarla a cero, es decir, garantizar ese derecho”.Por último, el gobernador afirmó que “el trabajo conjunto con los gobiernos locales de los distintos partidos políticos nos ha permitido llevar adelante políticas de Estado para dejar una provincia con futuro porque tenemos la fortaleza, las ideas y los recursos necesarios para poner a Santa Fe en un lugar destacado en el ámbito nacional”.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDALa intendente de Santo Tomé, Daniela Qüesta, agradeció al gobierno provincial “la paciencia, la comprensión y la atención a las necesidades de los municipios para beneficiar a la mayor cantidad de vecinos y mejorar su calidad de vida”. “Teníamos agua potable pero no de calidad. El proceso de potabilización será absolutamente distinto. Para nosotros es un momento histórico porque se trata de políticas de Estado en serio”, destacó Qüesta, y señaló que “cuando las mejoras son para la gente, no importa el color político que lleva la gestión”.Por su parte, el secretario de Aguas, Cristian Martínez, indicó que “la obra consta de un tramo de agua cruda con la toma sobre el río Coronda y desde allí a la planta potabilizadora para llegar a Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé”.“Este -continuó- es el Tanque Norte, el primer centro de distribución que alimenta a unas 12 mil conexiones y posteriormente se van a habilitar otros dos: el Tanque Sur y el de Adelina Oeste, que en su funcionamiento beneficiarán a 50 mil personas”.La obra permite llevar agua desde el río Coronda hasta Santo Tomé, incorporando posteriormente a las localidades de Sauce Viejo y Desvío Arijón. Los trabajos, que se llevan adelante desde el año 2011 con una inversión superior a los $ 850.000.000, persiguen el objetivo de conectar las tres ciudades y a futuro, está previsto llegar hasta Rafaela y ampliar la cobertura a otras ocho localidades.PRESENTESDel acto, que se realizó en la ciudad de Santo Tomé, estuvieron también los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y de Obras Públicas, Pedro Morini; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el senador departamental Miguel González; los diputados provinciales Fabián Palo Oliver y Julio Garibaldi; y los presidentes de ASSA, Sebastián Bonnet; y del Enress, Oscar Pintos.