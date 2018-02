Dirigentes sindicales se opusieron al ajuste

En la sede del SEOM se llevó a cabo un encuentro entre distintos representantes sindicalistas en contra de los ajustes impuestos por el Gobierno Nacional. El Movimiento Obrero Santafesino (MOS), conformado por la CTA Provincial, la CGT regional Santa Fe, regional San Lorenzo, regional Venado Tuerto, regional Reconquista, el Movimiento Sindical Rosarino, la FESTRAM, Amsafe provincial y ATE consejo directivo provincial, fueron quienes estuvieron presente para marcar su postura opositora a los ajustes del gobierno.

“No es reforma sino ajuste”, bajo este lema una gran cantidad de secretarios de diferentes gremios se manifestaron en contra de lo que son y serán algunas medidas del gobierno.

En la apertura, fue el titular del SEOM, Darío Cocco, quien tomó la palabra y quiénes mostró "muy orgulloso, según sus propias palabras, por poder albergar a los distintos representantes de Rafaela y de toda la Región. El gremialista agregó que "para nosotros es un grupo de trabajo que se ha conformado y en el cual podemos mancomunar políticas".

En tanto, dijo que es "una demostración de los obreros el poder generar y unir a los grandes sindicatos, más allá del momento que estamos pasando. Creemos que es un puntapué inicial, poder demostrar también a nivel nacional, que la unión en defensa de los derechos se puede lograr, con desafíos importantes y resistir este tipo de políticas que el neoliberalismo nos impone", dijo el rafaelino.

Una de las voces más "fuertes" que presentó el acuerdo, fue la del Secretario general de FESTRAM, Claudio Leoni, quién manifestó su postura en contra de los ajustes impuestos por el Gobierno Nacional: "Es una lucha que venimos realizando. Hemos ganado mucho en la unidad, y en la organización. Queremos que las organizaciones sindicales se amplie en la pelea con la política de ajuste.

Otro de los referentes presentes, José Testoni, proveniente del sindicalismo docente en Santa Fe, brindó declaraciones luego de la reunión que se llevó adelante en el SEOM: "Se quiso ocultar, pero lo cierto es que a todos los que dependen del sistema provisional les vino un ajuste porque las formas de movilidad no son las que tenían antes que siempre tenían unos puntitos por encima de la inflación y ahora estarán siempre por debajo", explicó.

En otro tramo, dijo que "hay peleas que no alcanzan con la delegación de AMSAFE Rafaela, no alcanza con la CTA Castellanos, no alcanza con AMSAFE y no alcanza con la CTA provincial. Necesitamos la unidad de todos los trabajadores", dijo y añadió: "un caso emblemático en este sentido sería el tema previsional. El tema previsional ha sufrido un profundo ajuste, no una reforma sino un ajuste, entre el 27 de noviembre y el 18 de diciembre pasado", destacó.

"Tenemos que luchas en unidad con todos los sectores que fueron agredidos. No es justo lo que ha sucedido, porque si había que ajustar en el país, no era en el bolsillo de los jubilados y de los trabajadores. Si siguen avanzando estas políticas, van a volver los sistemas de capitalización, a las viejas AFJP, este es el proyecto final, ya que lo primero era bajar las retribuciones de los jubilados. Ahora, los bancos se van a quedar con este sistema de capitalización, como ya lo hicieron en la época de menemismo, donde fue una estafa. No sólo fue un ajuste, sino que en carpeta del presidente de la Nación y del sistema financiero, avanzar a la privatización nuevamente en el sistema previsional"destacó Testoni.



UN MILLÓN DE FIRMAS

Los gremios del Movimiento Obrero Santafesino (MOS) lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas y expresar de ese modo, ante el gobierno nacional, la necesidad de dar marcha atrás con la reforma previsional sancionada en diciembre por el Congreso: “es el mayor ajuste de la historia de la República Argentina por la cantidad de sectores y ciudadanos que afecta la modificación de las jubilaciones, expresaron.