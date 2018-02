Bovaglio: “Era un buen golpe arrancar con el pie derecho”

mostró su satisfacción tras la gran victoria desobre Guillermo Brown en la primera presentación del año.El DT destacó que la “Crema” tuvo reacción y apuntó que “si podemos seguir evolucionando, creciendo y dándoles más argumentos a este equipo vamos a tener posibilidades de sostenernos en la punta”, y con el 3 a 1 en Puerto Madryn, “dimos una muestra”, apuntó Bovaglio. Pero no se conforma con esto, es consciente que aún falta mucho: “Nuestro desafío como cuerpo técnico es seguir trabajando y sacando el máximo a un plantel muy rico pero que entendemos que todavía nos tiene que dar más”, agregó.Atlético le rompió el récord a un Guillermo Brown que llevaba 16 partidos sin caídas en el estadio Raúl Conti (de las últimas 29 presentaciones había perdido solo dos) y sobre la victoria misma en uno de los juegos correspondientes a la 13ª fecha de la B Nacional Bovaglio apuntó: “Es un triunfo muy importante en un reducto que en los números te imponía un respeto por la racha positiva que traía Brown, racha que no sólo estaba sustentada en los números sino que también en el rendimiento porque lo habíamos visto y los partidos que habitualmente ganaba lo hacía bien, entonces eso le da un valor importante a esta victoria, también era el debut, habíamos terminado punteros el semestre pasado y era un buen golpe arrancar con el pie derecho, se dio todo redondo.-Se habían dado algunos resultados que nos posibilitaban, en caso de ganar, seguir solos en la punta. Lo que habíamos hablado en la previa era eso, de no ser mezquinos, que tengamos sueños grandes y fuéramos en busca de la victoria, por eso también tuvimos un planteo un poco más audaz, nos está yendo bien en condición de visitante con esta manera de jugar y esto ratifica lo que venimos trabajando.-Sí, eso desde afuera genera cierto temor porque situaciones para hacer el tercero teníamos pero a pesar de que el rival estaba con uno menos el partido estaba abierto, estaban vivos y esporádicamente generaban alguna situación de gol. Buscamos con el cambio de Maxi Casa aprovechar los espacios que teníamos para tratar de liquidar el partido y gracias a dios en la primera que tuvo lo pudo hacer.-Nos hacen el gol de un lateral y la jugada de riesgo sobre el final del PT también vino desde un lateral, varias en el segundo tiempo también. Era una herramienta que tenía Brown con saques largos a la cabeza de Mateo Acosta y dependiendo lo que genere ese cabezazo ver lo que pasa después, lamentablemente después de la peinada estábamos lejos de la marca y llegan a conectar de una manera incómoda pero efectiva porque la pelota termina haciendo una parábola rara detrás de Ramiro (Macagno) y se termina metiendo. Fue una pena porque podríamos haber marcado mejor. Son detalles que vamos a ajustar, pero el equipo tuvo reacción, lamento que después del gol de Gonzalo (Klusener) el equipo no tuvo 15 minutos para sostener esa diferencia, pero la reacción que tuvo el equipo nos deja tranquilos.-Sí, tenemos un viaje largo, se armó la logística lo mejor posible para que el físico lo sienta menos. Lamentamos que el próximo partido lo pasaron al sábado (estaba el domingo), es un día menos de trabajo y de recuperación, siento que igual vamos a llegar bien, pero cuando ganás ese retorno es distinto, las sensaciones son distintas, los dolores son menores y el cansancio no es tan real. Bienvenido sea que nos llevamos los tres puntos desde Madryn, todo lo que venga después dependerá del trabajo de la semana para que lleguen los jugadores de la mejor manera ante Brown de Adrogué.