Paul Simon iniciará su última gira

NUEVA YORK, 6 (AFP-NA).- La leyenda del folk rock Paul Simon anunció ayer que realizará su última gira, cansado de viajar después de 50 años sobre los escenarios.El cantante de 76 años, que conformó el dúo Simon and Garfunkel, iniciará el 16 de mayo en Vancouver, Canadá, un tour que lo llevará a distintas ciudades de Norteamérica y a Londres.Se despedirá de su público el 15 de julio en el Hyde Park de la capital inglesa, donde realizó un concierto en 2012 en el que recorrió toda su carrera y que luego se convirtió en un disco en vivo.Ese último concierto ya se ha catalogado como el "show de despedida" de Simon.El artista dijo que empezó a pensar más seriamente en el retiro después de la muerte de su guitarrista de larga data Vincent Nguini, en diciembre pasado."Sobre todo siento que el viaje y el tiempo lejos de mi esposa y familia tienen un precio que se roba la alegría de tocar", dijo Simon, casado con la cantante folk Edie Brickell."Me gustaría irme con un gran Gracias a todos aquellos alrededor del mundo que vinieron a verme tocar en los últimos 50 años", dijo en un mensaje a sus fans.Sin embargo, el cantante se dijo abierto a seguir haciendo presentaciones después de su gira de despedida, pero solo ocasionalmente para apoyar causas como la defensa del medio ambiente.Simon, en sus inicios con Art Garfunkel, se convirtió en una de las voces de la generación de los sesenta, con un estilo de música pacifista pero con letras políticamente comprometidas.Simon and Garfunkel lanzaron una colección de sus éxitos más clásicos, incluidos "Bridge over Troubled Water" y "Mrs.Robinson". Como solista ayudó a dar forma al género fusión del world music con su disco "Graceland" (1986), en el que incluyó a músicos sudafricanos.El cantante estuvo considerando abiertamente su retiro en 2016, antes de dos conciertos en el estadio Forest Hills, en su natal Queens, en Nueva York.Pero volvió a los escenarios poco después, cantando en la convención nacional de los demócratas que nominó a Hillary Clinton. Luego emprendió una gira por Europa y a continuación ofreció conciertos en Estados Unidos para impulsar la educación y la investigación para proteger la biodiversidad en la Tierra.