Preparan movilización hacia Plaza de Mayo

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Camioneros autoconvocados analizan marchar el 20 de febrero próximo a Plaza de Mayo, para profundizar las protestas que ya realizan en las rutas. Los choferes del sector cerealero encabezan la protesta y reclaman, principalmente, la implementación de una tarifa única, garantizada por el gobierno, para el dueño del camión.El sitio Infocampo dialogó con Claudio, uno de los 200 choferes autoconvocados en el cruce de la rutas 5 y 50 en la localidad bonaerense de Carlos Casares."Nosotros somos transportistas autoconvocados, no nos representa nadie ni queremos que lo hagan. No estamos bajo ninguna institución, sindicato, gremio ni partido político", dijo. Al tiempo que confirmó que esta situación de soledad o a veces "les juega en contra", porque al no estar agremiados o pertenecer a algún partido político "carecen de mayor apoyo".El camionero aclaró que el reclamo "no guarda relación con los conflictos que existen entre el gobierno y otras figuras gremiales", sino que es desde ciudadanos a gobernantes. En general, en las zonas rurales, los propietarios de los camiones se acercan a los centros de camioneros y se ofrecen para que le "den los viajes".Al momento de cargar, el dueño del cereal o la empresa de acopio se contacta con la central de camioneros para pedir tanta cantidad de camiones en tal lugar, entonces las centrales, que saben con cuántos camiones cuentan en la temporada de cosecha y dónde se encuentra cada uno, se comunican con los transportistas y facilitan la logística.En cuanto a los montos que se cobran por acarrear el cereal, no se fijan completamente entre privados sino que se basan en las tarifas de referencia establecidas por la Secretaría de Transporte y homologadas por la AFIP.Los camioneros denuncian y reclaman no poder seguir trabajando si no se paga la tarifa de referencia."Decidimos tomar esta medida porque así no podemos seguir más, a nosotros nos aumentó todo: los peajes, el combustible, las playas de estacionamiento", detalló el trabajador. Además, consignó que ya entregaron un petitorio al Ministerio de Transporte el viernes por la tarde y están aguardando una respuesta.