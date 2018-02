En el cierre de la 13ª fecha de la B Nacional Agropecuario y Quilmes igualaron anoche 1 a 1 en el cotejo disputado en Carlos Casares. El "Cervecero" lo ganaba con tanto de Miguel Caneo, a los 22m del PT, pero en el complemento, a uno del final, Exequiel Narese puso la igualdad.De esta manera Agropecuario alcanzó el lote de los escoltas de Atlético de Rafaela, con 22 puntos. La "Crema" es el único líder con 25.La próxima fecha: All Boys - Aldosivi, At. Rafaela - Brown (A), Boca Unidos (C) - G. Brown Madryn, Dep. Morón - Ferro, Dep. Riestra - San Martín(Tuc), Estudiantes SL - Nueva Chicago, Gimnasia (J) - Instituto (Cba), Los Andes - Almagro, Mitre (SdE) - Indep. Rivadavia, Quilmes - Flandria, Sarmiento - Agropecuario, Villa Dálmine - Juv. Unida (G).