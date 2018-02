Consultados por los medios de la ciudad, Testoni habló de las paritarias que se aproximan. Sabido es que los gremios ya emitieron mensajes de alerta y de preocupación por esta "lentitud del gobierno provincial" en llamar a las agrupaciones y fijar el nuevo aumento. "El gobierno nos tiene que llamar. Obviamente que nosotros entendemos que es difícil discutir sin una referencia nacional, y con una presión para que no haya techo paritario y cláusula gatillo, pero la provincia tiene que convocarnos inmediatamente a la paritaria y esperamos esta semana la convocatoria formal porque no sólo nos interesa discutir el salario, sino otros temas que tiene que ver con la actualización normativa, la carrera docente, la regularización de áreas no resueltas, entre tantos otros temas que quizá no tiene tanto impacto en la sociedad, pero que para ese docente, que está esperando una actualización y una titularidad, si es muy importante", destacó el secretario provincial.