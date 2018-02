Ganaron Chaca y Talleres

Talleres de Córdoba comprometió aún más el futuro de Temperley al imponerse por 1 a 0 en el Sur del conurbano bonaerense, al cabo de un intenso encuentro disputado anoche en el estadio "Alfredo Beranger", en el marco de la decimocuarta jornada de la Superliga.El delantero uruguayo Junior Arias, a los 34 minutos de la primera etapa, marcó el tanto que le dio la victoria final al conjunto de Frank Kudelka.La ambición de Talleres por acercarse a la punta lo mostró lo suficientemente audaz desde el inicio como para transformarse en dominador.Un necesitado Temperley, formación que se encuentra en las antípodas del "Tallarín" en cuanto a sus objetivos en el torneo, intentó jugarle de igual a igual a su adversario logrando colocarse cerca de la apertura tras un remate del paraguayo Villasanti que contuvo Herrera con esfuerzo, a los 10 minutos.En otro de los juegos de ayer, y en el regreso oficial de Mauro Zárate a Vélez, Chacarita se metió en su fiesta, lo venció por 2 a 0 y sumó tres puntos clave en su lucha por permanecer en la Superliga. El experimentado delantero Mauro Matos, a los 43 minutos del primer tiempo, empujó la pelota dentro del área chica tras una buena jugada colectiva, para adelantar al "Funebrero". En el complemento, tras la expulsión del mediocampista Santiago Cáseres en la visita, el uruguayo Hernán Petryk liquidó la historia para los dirigidos por Sebastián Pena, que llegaron a doce puntos en la Superliga y siguen últimos en los promedios. De su lado, Vélez, que contó con el debut de Mauro Zárate en su regreso al club, no estuvo cómodo y sufrió para poder manejar la pelota con suficiencia, ya que casi no generó opciones de peligro sobre el arco de Chacarita.En el cierre, San Martín de San Juan y Tigre se repartieron más desaciertos que efectividades y terminaron redondeando un empate sin goles que dejó sin sonrisas a ninguno de los dos. El partido que se disputó en el estadio "Hilario Sánchez" tuvo algunas ocasiones más favorables para el equipo local, pero sin embargo el cero no pudo ser quebrado y repartieron puntos.