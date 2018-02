Educación convocó a gremios docentes

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Ministerio de Educación que conduce Alejandro Finocchiaro convocó para hoy a la primera reunión del año con los sindicatos docentes nacionales, luego de que el Gobierno emitiera un decreto que, entre otras cuestiones, eliminó la paritaria nacional, lo que generó malestar en los gremios.El encuentro será desde las 8:00 en el Palacio Sarmiento, ubicado en pasaje Pizzurno 935, con el objetivo de realizar la mesa de convenio marco, estipulada por el reciente decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo.Por lo tanto, deberán asistir autoridades de los cinco sindicatos del sector con representación nacional: CTERA, SADOP, CEA, AMET y UDA.Este llamado se realiza en medio del fuerte descontento de los sindicatos de maestros por los últimos cambios impulsados por el Ejecutivo en su decreto, los cuales eliminaron la paritaria nacional y le quitaron peso al sindicato CTERA, el de mayor cantidad de afiliados y de perfil opositor a la gestión de Mauricio Macri, ya que en la mesa de discusión con el Ministerio dejará de contar con cinco representantes y volverá a tener uno solo, al igual que las otras cuatro organizaciones.Asimismo, la convocatoria se produce en un contexto de incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo 2018 previsto para el 5 de marzo. En tal sentido, en al menos en 8 provincias no está garantizado el comienzo de las clases a raíz de los reclamos salariales de los distintos gremios que aún no arrancaron las paritarias para discutir la situación con los gobiernos provinciales.En provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial docente afirmó hace unos días que no aceptará un aumento del 15 % que quiere ofrecer el gobierno. La gobernadora María Eugenia Vidal todavía no convocó a los sindicatos y la situación es preocupante siendo la provincia con mayor matrícula del país (4,5 millones de alumnos). En tanto, el conflicto también se da en Santa Cruz, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.