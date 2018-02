Asesinan a otro miembro del clan Funes en Rosario

ROSARIO, 6 (NA). - Jonathan Funes, hermano de Alan y Lautaro, alias "Lamparita", fue asesinado ayer cuando salía de la cárcel de Piñero, en las afuera de la ciudad de Rosario, tras ser emboscado por desconocidos que lo acribillaron.El hecho ocurrió en la intersección de la ruta 14 y la AO12, en momentos en que el joven apodado "Bam Bam", de 28 años, iba al volante de un Audi negro.El joven había ido a visitar a su hermano Alan, sindicado líder del clan familiar y preso allí desde el mes pasado.La víctima fue obligada a bajar del auto y los sicarios lo ejecutaron de varios disparos.En el lugar, se encontraron unas 16 vainas servidas, mientras que la novia de "Bam Bam" que también viajaba con él fue obligada a descender del vehículo, aunque resultó ilesa.Se sospecha que el crimen se produjo en el marco de una guerra de bandas que luchan por el control de la calle para la venta de drogas en Rosario.Se trataría de una disputa entre los Funes y los Caminos, ambos relacionados con la barrabrava de Newell's, cuya última víctima fue Jorge "Negro" Salerpe, quien fue ejecutado a manos de dos sicarios el sábado por la noche en Fragata Sarmiento al 3300.El fiscal de la Unidad de Homicidios Pablo Pinto reveló detalles de cómo fue el asesinato de Jonatan Funes, quien fue ultimado en una emboscada en la intersección de la ruta 14 y la A012 tras visitar a su hermano Alan a la cárcel de Piñero, consignó La Capital.Según informó, el joven de 28 años fue interceptado por una camioneta, de la cual no se conocieron detalles. Funes se dirigía por la ruta 14 a bordo de un vehículo marca Audi y el rodado de mayor envergadura le cortó el paso cuando llegó a la A012.En ese momento se desencadenó el ataque fatal. Tras advertir la situación, Funes se bajó del auto y salió corriendo pero fue no pudo escapar. Cayó muerto producto de varias heridas de arma de fuego a unos diez metros del vehículo, que recibió un impacto de bala en el capot. Funes iba acompañado por su novia que resultó ilesa.Minutos después del ataque fatal, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) arribó al lugar y halló 16 vainas servidas de calibre 9 milímetros.También se indicó que la víctima no fue a visitar a su hermano a la cárcel un día de visita (aparentemente por razones de seguridad), sino que le fue permitido el ingreso en un día y horario especial.Así y todo, los atacantes habrían contado con la información necesaria para interceptarlo y asesinarlo a balazos. "Ese es otro de los puntos en los que estamos trabajando para tratar de establecer lo que ocurrió", indicó el fiscal, quien en todo momento destacó que las investigaciones recién dieron comienzo.