Vuelve "Joyas sobre Ruedas" hoy por Discovery Channel

BUENOS AIRES, 6. - "Joyas sobre ruedas" se alza con una cosecha completa de automóviles de segunda mano y estrena una nueva temporada por Discovery Channel hoy martes 6 de febrero a las 19.Desde su taller en el sur de California, el experto tasador de autos MikeBrewer y el as de la mecánica y fabricante automotriz Ant Anstead buscan,reparan y reacondicionan una amplia variedad de vehículos únicos fabricadosen Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Japón y Estados Unidos.La nueva temporada de "Joyas sobre ruedas" trae a la pantalla un BMW E9 de1972, un Alfa Romeo Spider Quadrifoglio de 1987, un Austin Healey 3000 Bj8Mark III Fase 2 de 1965, un Jeep Wagoneer de 1988, un Saab 96 de 1973 y unToyota Supra P de 1982; entre muchos otros impresionantes autos.La serie ha subido las revoluciones en esta temporada con un súper episodioen el que Mike compra un Ford Escort RS Cosworth de 1995. Se trata de unauto muy difícil de encontrar en Estados Unidos porque solo se importaron25 vehículos y, de esa cifra, solamente 12 están habilitados para circularpor las calles.Si bien fue originalmente diseñado para calificar como automóvil para el Campeonato Mundial de Rally, el Cosworth ha sido la obsesión de los potenciales corredores de rally de todo el planeta.Ant no puede creer lo que ven sus ojos cuando Mike llega al taller conduciendo el auto. ¡No puede esperar para meterse debajo del capó, hacer un diagnóstico y comenzar a reparar lo que esté mal en este motor venido a menos!En cada episodio de "Joyas sobre ruedas", Mike sale a cazar automóvilesdecentes que estén a buen precio. Para eso revisa los avisos clasificados,participa en subastas por Internet, consulta clubes de especialistas ytalleres antes de cerrar un trato.Ant entra en escena cuando Mike trae el vehículo al taller para que diagnostique los problemas con el motor, la carrocería, el chasis, el sistema electrónico y el interior. Luego, Ant emprende una fascinante sesión especializada en la que enseña a los espectadores cómo reparar los problemas y lograr que el auto parezca nuevo otra vez.Cuando el trabajo está terminado, Mike y Ant prueban en la calle el vehículo renovado antes de vendérselo al mejor dueño posible, capaz de apreciar el verdadero valor de ese auto."Joyas sobre ruedas" es producido para Velocity por Discovery Studios. TodMesirow es el productor ejecutivo para Discovery Studios. En EstadosUnidos, Joshua C. Berkley es el productor ejecutivo para Velocity y RobertS. Scanlon es el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Velocity yContenido Automotriz.