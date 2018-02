B Nacional: ¡Acá está el líder del torneo!

(Especial para LA OPINION). - Atlético de Rafaela comenzó el año con todo; con el pie derecho como bien se dice. Sumó su cuarta victoria al hilo y dejó en claro quién es y dónde está el líder de la Primera B Nacional. Así, ante Guillermo Brown en Puerto Madryn, el equipo de Lucas Bovaglio fue más práctico que extraordinario –el gol de Albertengo sí que lo fue- y se impuso por 3-1 con tantos de Gonzalo Klusener, de penal, Mauro y Maximiliano Casa, estos dos últimos en el complemento. Y claro: reafirmó su posición en la tabla con el triunfo y le sacó tres unidades de diferencia a los escoltas, que son tres; y hoy Agropecuario puede ponérsele a uno.

No fue una exhibición de fútbol ni mucho menos. La “Crema” jugó cuando pudo y se calzó el overol cuando la situación lo ameritó.

Luego de un arranque electrizante, en el cual ambos tuvieron una chance clara y llegaron los goles, el encuentro se aplacó. Ambos se volvieron más conservadores y los ataques se basaron en rápidas transiciones de defensa a ataque. Pero en el segundo tiempo la cuestión comenzó a cambiar: y Atlético fue el equipo superador que con dos contras letales liquidó el pleito, aunque también tuvo unas cuantas más como para convertir. En esa segunda parte el local ya con uno menos por la expulsión en la primera mitad de Guillermo Ferracuti, fue todo del equipo “albiceleste”. Hizo lo que quiso en un escenario pocas veces vulnerable en los últimos tiempos (hacía 16 fechas que Guillermo Brown no perdía en el estadio Raúl Conti).

La apertura del marcador llegó de la mano de su goleador, Gonzalo Klusener, quien de penal abrió la cuenta en 8 minutos de partido. Jorge Velázquez fue derribado en el área por el arquero Giovani y Paletta no dudó en cobrar la pena máxima. El misionero lo transformó en gol, el quinto en lo que va del torneo.

El local no se quedó y fue en busca de la igualdad, que encontró rápidamente por intermedio de Matías Rojo, con una buena definición que dejó descolocado y sin reacción a Ramiro Macagno.

En la segunda parte, Mauro Albertengo metió un zapatazo al ángulo y así volvió a poner arriba en el marcador a Atlético, que para ese entonces ya era algo más que el elenco sureño. El delantero de la “Crema” recibió de espaldas, se acomodó y sacó un violento remate que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Giovani. A cinco minutos del final ingresó Maximiliano Casa y en la primera pelota que recibió dejó a varios en el camino y definió de gran manera para poner cifras definitivas al duelo.

De esta manera, Atlético de Rafaela venció a Guillermo Brown, por la 13° fecha, se acomodó en lo más alto de la tabla con 25 puntos (siete triunfos y cuatro empates), alcanzó los 8 encuentros al hilo sin derrotas (con cinco ganados y tres empatados), y en estas cuatro victorias consecutivas acumula un récord de 13 goles. Fantástico. Sí: ¡acá está el líder!.



El debut en casa. La “Crema” tendrá un largo viaje de regreso a Rafaela pero feliz, luego del gran triunfo logrado en la tarde de ayer. El conjunto de Lucas Bovaglio comenzará a preparar desde la jornada de hoy su estreno en el Monumental que será el próximo sábado 10 de febrero a las 20 hs. ante Brown de Adrogué, elenco que perdió 1-0 ante Morón.



Ganó San Martín. En la tarde de ayer el elenco tucumano derrotó 1-0 a Los Andes. El único tanto del encuentro jugado en la Ciudadela fue anotado por Claudio Bieler a los 68 minutos. Hoy, a las 21.05 jugarán Agropecuario de Carlos Casares ante Quilmes. Vale recordar que Aldosivi quedó libre en este reinicio del torneo.



La síntesis del encuentro:



Guillermo Brown: Sebastián Giovani; Adrián Martínez (63m Leandro Fernández), Francisco Dutari, Lucas Merolla y Guillermo Ferracuti; Matías Rojo, Iván Silva (72m Lucas Algozino), Luis Solís y Emanuel Moreno; Mateo Acosta y Mariano Guerreiro (29m Nicolás Ayr). Suplentes: Ezequiel Bilbao, Nicolás Bruna, Fabrizio Palma y Leandro Puig. DT: Ricardo Pancaldo.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato (61m Alexis Nicolás Castro); Mauro Albertengo (84m Maximiliano Casa) y Gonzalo Klusener (87m Darío Gandín). Suplentes: Matías Tagliamonte, Oscar Carniello, Facundo Soloa y Ángelo Martino. DT: Lucas Bovaglio.



Goles en el primer tiempo: 8m Gonzalo Klusener (AR), de penal y 13m Matías Rojo (GB).

Goles en el segundo tiempo: 10m Mauro Albertengo (AR) y 40m Maximiliano Casa (AR).

Incidencia en el primer tiempo: 21m Expulsado Guillermo Ferracuti (GB).

Amarillas: Mateo Acosta, Nicolás Ayr (GB); Lucas Pittinari (AR).



Estadio: Raúl Conti.

Arbitro: Héctor Paletta.

Asistentes: Iván Aliende y Mauro Ramos.