Por alejar a su hijo de la droga le balearon la casa

Un vecino de esta ciudad de 42 años, llamado Juan José y domiciliado en barrio Antártida Argentina, denunció en el Centro Territorial de Denuncias de Rafaela, la pesadilla que está viviendo desde que echó a amigos de su hijo de su casa -por haber estado fumando marihuana- y las amenazas de muerte e intimidaciones, incluyendo disparos de armas de fuego contra el frente de su vivienda- que denunció estar viviendo, en esta dependencia conectada en tiempo real con la Fiscalía Regional Rafaela.El hecho calificado provisoriamente como “abuso de armas” y “amenazas calificadas”, se inscribe en la larga lista de refriegas y escaramuzas a mano armada que protagonizan bandas de adolescentes que viven en barrio Jardín y quienes están en el Amancay o Antártida Argentina.Juan José denunció que, “desde el 2016 tengo problemas con unos jóvenes de barrio Jardín, llamados Gabriel I., Braian O., Juan Pablo H. y otro del cual no sé el nombre”, y continuó, “los problemas comenzaron porque eran amigos de mis hijos Juan Gabriel y Uriel. Un día vi que esos menores estaban fumando marihuana fuera de mi casa, y entonces los corrí, no los dejé más ir a mi casa a juntarse con mis hijos”, dijo.Y la decisión tuvo sus consecuencias: “luego de ese hecho no dejaron de molestar en mi casa. Son una banda de 20 chicos y quieren pelear con mis hijos, van a mi casa a amedrentar y a generar conflictos, hechos por los cuales he radicado una denuncia”, explicó.Según continúa relatando Juan José en su denuncia, señala que, “el domingo 28 de enero a las 22:30 estábamos dentro de mi casa con mi familia, cuando de repente escuchamos un disparo de arma de fuego fuera de mi casa, y un proyectil ingresó por la ventana del frente de la casa y rompió dos vidrios. Mi hija [de 11 años] justo estaba en el comedor y entró corriendo a las piezas.“Los sujetos se habían presentado en dos motos -una Honda Wave negra y otra tipo 110 c.c.- y dispararon un cartucho de perdigones con un arma “tumbera”. El cartucho calibre 28 quedó en el piso y los perdigones dentro de la casa”, apuntó. La Comisaría 15ª se hizo presente en la casa para realizar las constataciones pertinentes.Pero no todo terminó allí.“El día 1 de febrero -continuó el relato de este trabajador y padre de familia-, a las 21:30 fuimos a la casa del tío de mi pareja, quien vive en barrio Jardín, en la intersección de ruta 70 y la calle de la Comisaría 15ª”.“Estábamos en la vereda y se presentaron Braian O. y otro sujeto que tenía casco, en una moto Honda Wave de color negra. Comenzaron a amenazarnos con un arma 'tumbera', nos apuntaban y nos agachamos todos. Luego nos fuimos para que no se genere más conflicto”.En diálogo con este Diario y reflexionando sobre lo vivido, Juan José expresó que, “estos 'pibes' pasan y también te cascotean la casa. Son menores de edad, ninguno tiene 18 años, y la Policía hace su trabajo”.Agregó que no sólo fueron los disparos sino que también en otras ocasiones lo amenazaron de muerte verbalmente. Por ejemplo hace unos días le dijeron, “Pelado, te vamos a matar a vos y a tus hijos” mientras les apuntaban con la tumbera en cuestión.