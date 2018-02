El diputado Busatto propone retrotraer las tarifas a noviembre

El diputado provincial Leandro Busatto (PJ) presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para declarar la Emergencia Tarifaria para el acceso a Servicios Públicos Esenciales en la provincia de Santa Fe. El proyecto define como Servicios Públicos Esenciales al agua corriente y la electricidad y, con el objetivo de asegurar su acceso a todos los santafesinos, dispone la prohibición de aumentos en las tarifas por el término de 12 meses y establece que los montos de las mismas se retrotraigan a los valores de noviembre de 2017.

La Emergencia Tarifaria establece suspender los cortes de los servicios para desempleados, jubilados que perciban el haber mínimo, Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, PYMES, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, empleados de servicio doméstico e inscriptos en el monotributo social. Ante situaciones de cortes ya concretados, se establecen planes de pago en cuotas que no superen el 20% de la factura adeudada y se dispone la inmediata reconexión sin cargo para el usuario.

"Vemos que el Estado provincial se está corriendo del control de los servicios básicos, dejando que los mismos se conviertan en mercancías inaccesibles para los usuarios. Además de la observación de la realidad socio económica del país y la provincia, que incluye despidos, aumentos en transporte, prepagas, canasta básica y una altísima perspectiva inflacionaria para el 2018, nos basamos en normativas nacionales e internacionales que consideran a estos servicios como derechos humanos, ya que de ninguna manera son lujos. Las familias y las Pymes ya no pueden ajustar más su consumo y mucho menos privarse de ellos.

Los aumentos dispuestos a partir de febrero están superando ampliamente a la inflación y mucho más a los acuerdos paritarios de los últimos dos años y las perspectivas para éste, están destruyendo el poder adquisitivo de la gente. Con esta medida excepcional pretendemos que no se siga depredando el salario de los trabajadores con aumentos tarifarios injustificados que los hacen inaccesibles para muchas familias santafesinas", manifestó Busatto.

Ya en los días previos a las audiencias públicas por el aumento de la tarifa del agua en Santa Fe, el diputado Carlos del Frade (FSP) había anticipado que pedirían la "suspensión del aumento". Aguas Santafesinas S.A. había solicitado una suba en la tarifa del servicio del 50% que se aplicará en dos veces: 25% en mayo y el 25% restante en julio. Dicho aumento se discutió en las tres Audiencias Públicas que se realizaron en distintas localidades. "Creemos que hay un retiro del gobierno de Lifschitz que se convierte de esta manera en un gobierno absolutamente conservador. Con este aumento se pone en contra de la gente y a favor de una concepción de reducir el Estado en pos de los negocios privados. El ejemplo más clarito son los famosos corralitos de Aguas en donde se hacen reparaciones que muchas veces son parches, pero que demandan muchísima guita que tiene que pagar el Estado, en vez de hacer reparaciones estructurales", aseveró Del Frade.

"Nosotros decimos que frente a este aumento estamos en presencia de una política de retiro del gobierno provincial en un esquema absolutamente regresivo, retrógrado. Pedimos la suspensión del aumento, y al mismo tiempo decimos que frente a las agresiones que sufre el pueblo de la provincia por el gobierno nacional con las tarifas que está aplicando, necesitamos crear un Fondo de Equidad Impositiva", remarcó Del Frade. (Fuente: Rosario/12)