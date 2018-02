Uboldi y radioterapia: "es una discusión para el nuevo Hospital"

La ministra de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, prefirió evitar la polémica y no expedirse claramente con respecto a un viejo reclamo de la ciudad de Rafaela: un centro de radioterapia para la ciudad.El pasado jueves, la flamante funcionaria realizó su primer encuentro de gabinete ampliado con los referentes de los SAMCo y Centro de Salud de toda la Región 2 (cuya cabecera es nuestra ciudad), tras lo cual, dio una conferencia de prensa. Durante la misma, afirmó que "en el marco de ir aumentando la complejidad, todos los recursos que sean necesarios de acuerdo a las necesidades locales, seguramente se van a ir incorporando gradualmente. En este momento, nos parece que el tomógrafo era una necesidad".Con respecto a esto, agregó: "con relación a si el acelerador lineal si o no, siempre uno tiene que valorar qué implica. Porque no es solo el aparato, sino quien lo puede manejar, dónde debiera estar. Quizás sea una discusión para dar para el próximo hospital. Quizás muchas cosas de las que hoy tenemos, haya que cambiarlas".LA OPINION consultó específicamente por el tema. "En lo que sí avanzamos es que ahora hay una Agencia de Cáncer. Ahí tenemos una persona que se dedica específicamente a radioterapia. La radioterapia es compleja, respecto a qué tipo a equipamiento, de profesional y de mantenimiento por el tipo de insumos que se maneja allí", indicó."No es una discusión que esté cerrada. Creo que hay que evaluar la casuística, el traslado, el tema de los costos, la accesibilidad o la posibilidad que tenemos concreta. En función de eso, determinar si es posible que se dé en el ámbito público o si sigue en una práctica de terciarización", comentó."Si uno tiene un servicio montado y solo para determinadas circunstancias se envían pacientes, muchas veces no se monta el equipamiento en un lugar, porque por la complejidad del servicio, no lo amerita", añadió."No tenemos radioterapia en todos lados: Rosario tiene un área de bomba de Cobalto en el Hospital Centenario. Pero el resto de la radioterapia no la tiene. Y tiene una casuística alta. Indudablemente, para localidades pequeñas, habrá que dar el debate", completó.VIEJO HOSPITAL EN DEBATEComo se sabe, cuando se traslade el Hospital hacia la nueva construcción, el centenario edificio deberá buscar un nuevo objetivo para su funcionamiento. Y el debate se hará con toda la comunidad, así lo ratificó la Ministra: "creo que amerita sentarse, discutir, evaluar el lugar, trabajar con el gobierno local, con el Nodo, para ver cuál sería la necesidad de Rafaela para ese lugar. Uno celebra la participación ciudadana. Hay experiencia en donde la población ha dejado sentados sus intereses para que se evidencien, para que puedan ser consensuadas y en un conjunto, tomar una decisión".