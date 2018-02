Tillerson elogió liderazgo de Argentina en la región

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, destacó ayer el "liderazgo de la Argentina" en la región, sostuvo que las relaciones bilaterales entre ambos países son "cada vez más sólidas", y planteó que su Gobierno no descarta sanciones comerciales al petróleo venezolano ya que "no hacer nada" supondría que "el pueblo de Venezuela siga sufriendo".

"Las relaciones entre nuestros países son cada vez más sólidas. Trabajamos conjuntamente para establecer un continente más seguro y próspero. La Argentina tiene un lugar importante para jugar en la región bajo el liderazgo de Mauricio Macri", sostuvo el funcionario de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa que ofreció junto al canciller local, Jorge Faurie, en el Palacio San Martín. "Nos encanta ver el liderazgo de Argentina y le deseamos la mejor de las suertes en el G20", indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno bolivariano sea sancionado con restricciones mayores al ingreso de petróleo a su país, el funcionario norteamericano señaló que se "están analizando opciones", y dijo que no descarta la vía del bloqueo comercial ya que "no hacer nada es pedir que el pueblo de Venezuela siga sufriendo durante mucho más tiempo".

"Tenemos que seguir trabajando para cumplir con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana. No podemos permitir la destrucción de Venezuela. Venezuela necesita otro Gobierno", sentenció Tillerson, que el sábado visitó la ciudad de Bariloche.

Por el momento, la primera potencia mundial aplicó sanciones individuales a los más altos cargos del Gobierno venezolano e impidió transar bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA, pero ahora está estudiando "incrementar la presión" económica sobre ese país.

Aclaró, sin embargo, que el desacuerdo del gobierno de Donald Trump "no es con el pueblo venezolano, sino que es con el régimen de Maduro". "Que (Venezuela) regrese a la Constitución y que haya elecciones libres, justas y verificables es nuestro único objetivo", concluyó Tillerson.

Por su parte, Faurie hizo hincapié en la "deriva autoritaria" que a su entender ha adoptado el Gobierno de Nicolás Maduro, y señaló que la postura de Argentina es la de no reconocer el proceso electoral en curso debido a "la proscripción de dirigentes políticos" de la oposición, aunque avisó que cualquier medida contra Venezuela tiene que ser "sin afectar" al pueblo venezolano.

"Estamos en contra de la restricción de todo tipo de libertades que existe hoy en Venezuela, principalmente las libertades políticas, y de la proscripción de los dirigentes que no pueden participar del proceso político. En lo que refiere a sanciones posibles, nosotros estamos siempre en la idea de que las sanciones tienen que ser sin afectar la situación del pueblo venezolano", aseguró el canciller, que dijo que el país caribeño atraviesa una dura "crisis sanitaria y humanitaria".

En las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela y que la Asamblea Nacional Constituyente de ese país adelantó para antes del 30 de abril, Maduro buscará la reelección, en tanto que la participación de la principal coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática fue excluida por el Tribunal Supremo.

Sobre la agenda de temas que fue eje de la audiencia privada que mantuvo con su par norteamericano, Faurie mencionó la participación de ambos países en organismos multilaterales, el trabajo del G20 bajo la presidencia argentina, el bloqueo para el ingreso de biodiesel argentino a Estados Unidos, y el accionar a nivel global de los grupos del narcotráfico y su vinculación con el terrorismo.

En funcionario estadounidense, que ayer estuvo de visita turística en Bariloche, participó de una ofrenda floral ante la estatua del General José de San Martín ubicada frente a la sede de la Cancillería, y luego compartió un almuerzo con Faurie y otros ministros del Gabinete de Macri en el Palacio San Martín, antes de someterse a las preguntas de los periodistas.

Fueron parte del almuerzo, además de Faurie, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Juan José Aranguren (Energía), Patricia Bullrich (Seguridad), Francisco Cabrera (Producción), Luis Etchevehere (Agroindustria).