Mal arranque de Libertad

Libertad de Sunchales no tuvo el estreno deseado en este 2018. Es que el conjunto de Carlos Trullet cayó por 1 a 0 en el Plácido Tita ante Las Parejas, por la primera fecha de la Reválida Zona C, y recibió un duro cachetazo en su lucha por mantener la categoría. David Gallardo marcó el único tanto del encuentro con un zapatazo desde 35 metros sobre el final del primer tiempo, aunque el Cañonero hizo méritos como para no perder. No fue el arranque esperado para los dirigidos por Carlos Trullet, que el próximo fin de semana deberán enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en condición de visitante.



Libertad……...0

Las Parejas…..1

Cancha: Libertad. Arbitro: Nahuel Viñas (Alcorta).

Libertad: Adelquis Ruffini; Nicolás Guzmán, Franco Raminelli, Damián Zadel, Germán Guibert; Baltazar Triverio (Costamagna), Ezequiel Saavedra, Cristian Sánchez (Fernández), Maximiliano Rolon (Chiappero); Facundo Perassi y Matías Zbrun. DT: Carlos Trullet.

Sp. Las Parejas: Emilio Rebora; Juan Grabowski, Marcos Fissore, Federico Falco, Julián Gauna; Cristian Rodríguez (Pereyra), Facundo Fabello, Brian Meza (Pizzichini), David Gallardo; Lucas Seimandi y Maximiliano Bocchietti (Bolzicco). DT: Nahuel Martínez.

Primer tiempo: a los 40’ gol de David Gallardo (LP).

Otros resultados: Depro 4 – Douglas Haig 1 y Atlético Paraná 1 – Gimnasia CDU 0.



GANO UNION

Por su parte, el inicio de Unión fue distinto, ya que el sábado por la noche, el Bicho verde sumó una victoria que ilusiona en Resistencia, al derrotar por 2 a 0 a Sarmiento por la primera fecha de la Fase Campeonato, Zona B, prolongando la buena racha que había logrado sobre el final del año pasado. Pablo Gaitán y Patricio Scott, uno en cada tiempo, anotaron los tantos del albiverde, que fue contundente y se trajo 3 puntos muy importantes hacia el pentagonal por el ascenso. El próximo fin de semana, Unión será local de Sportivo Belgrano de San Francisco, en el partido que marcará su debut como local en esta segunda fase del Federal A.



Sarmiento…….0

Unión………...2

Cancha: Sarmiento. Arbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero).

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas (Sebastián Parera), Luis Ybáñez, Ronald Huth y Matías Quiroga; Horacio Orzán, Claudio Cevasco y Ángel Piz (Ricardo Villar); Gonzalo Cañete, Luis Silba y Raúl Chalabe (Federico López). DT: Raúl Valdez.

Unión: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Álvarez; Pablo Gaitán, Diego Cálgaro, Nicolás Vittarrelli Góngora (Lucas Medina) y Facundo Cabral (Patricio Escott); Marcos Fernández y Martín Comachi (Leonardo Moino). DT: Adrián Tosetto.

Goles: a los 41' del PT Pablo Gaitán (U) y a los 33' del ST Patricio Escott (U).

Otros resultados: Central Córdoba 2 – Crucero del Norte 1 y Chaco FE 0 – Defensores de Belgrano 1. Al cierre de nuestra edición jugaban Sp. Belgrano vs. Gimnasia y Tiro.