Movimiento turístico se incrementó 8,9%

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El movimiento turístico se incrementó un 8,9% interanual en 2017 y la recuperación fue más acentuada en el segmento de viajeros residentes (9,5%) que en el de no residentes (6,5%). Considerando residentes y no residentes, el flujo se expandió en forma más significativa en Buenos Aires (15,1% interanual), seguido del Litoral (12,8%), Córdoba (11,4%) y Patagonia (10,1%), en el caso de CABA, el aumento fue de 5,4%, según la Fundación Mediterránea.El turismo extranjero tuvo un comportamiento más dispar, ya que la afluencia subió en forma marcada en Buenos Aires (16,2% interanual), pero ese guarismo fue cero para el Norte y 1,0% para el caso del Litoral; Cuyo se benefició con un incremento de 11,8%, la Patagonia con 9,9% y CABA con el 6,3%", indicaron las autoras del informe, Vanessa Toselli y Lucía Iglesias.Al mes de noviembre de 2017, fueron 19.132.963 las personas, residentes (15.461.164) y no residentes (3.671.799), que ingresaron al país, un 8,9% superior al mismo período del año 2016, de acuerdo con los datos relevados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INDEC.Diferenciando entre turistas residentes y no residentes, los primeros aumentaron un 9,5% mientras que los segundos aumentaron un 6,5% en los primeros once meses de 2017 respecto del mismo período de 2016, según el Informe de Coyuntura del instituto Ieral de la Fundación.A nivel general, se destacan entre las regiones que mostraron las mayores variaciones en un año: la provincia de Buenos Aires (+15,1%), el Litoral (+12,8%) y la provincia de Córdoba (11,4)."Al observar sólo el turismo receptivo residente (turistas argentinos), se destacan la Patagonia y el Litoral con 2.642.928 y 2.747.471 turistas recibidos respectivamente", indicaron las economistas.Respecto del año anterior, resalta la provincia de Buenos Aires, con una suba del 15,1%, seguida del Litoral y Córdoba, con incrementos del 14,5% y del 11,6% respectivamente.