Hábitos saludables sin gastar una fortuna

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Las vacaciones se presentan como un desafío para la rutina alimenticia, por lo que los especialistas destacaron la importancia de seguir algunas pautas para no perder los buenos hábitos que se intentan mantener durante todo el año, sin descuidar el bolsillo.La médica nutricionista Andrea Miranda, especialista en obesidad y trastornos alimentarios, explicó que "intervienen varios factores"."En primer lugar, sucede que estamos más relajados y perdemos los horarios habituales en los que realizábamos las cuatro comidas principales -desayuno, almuerzo, merienda y cena- ya que nos levantamos y nos acostamos en horarios inusuales. Esto nos desorganiza", señaló Miranda, quien además es médica esteticista, especialista en modelación médica corporal y tratamientos antiage y orthomolecular.La especialista indicó que, por otra parte, "lo social empieza a cobrar una relevancia mayor. Nos reunimos y salimos más, lo que significa que tenemos más oportunidades de tentarnos o comer más pesado"."Pero también, ocurre que nuestro inconsciente se relaja y nos liberamos de todo lo que se nos presente como un esfuerzo, como cuidarnos o seguir una dieta. Es por todo eso que la época de vacaciones es un momento ideal para tirar por la borda todo el trabajo realizado durante el año para vernos como queremos y sentirnos saludables", añadió.Miranda, que además es directora de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI), destacó que en caso de ir a la playa "lo principal es evitar llegar con el estómago vacío"."El riesgo de sufrir mareos o bajones de presión se acrecienta, considerando también que nos estamos exponiendo a elevadas temperaturas", sostuvo.Pero además, la especialista recomendó comer cada tres o cuatro horas para llegar a la cena con menos ansiedad y evitar atracones.La hidratación es otro punto importante durante el verano, especialmente si nos exponemos mucho tiempo al sol.Lo recomendable, aseguró Miranda, "es beber entre dos y tres litros diarios, sin esperar a tener sed para hacerlo"."En verano las necesidades de hidratarnos aumentan dado que las pérdidas por sudoración son mucho mayores", asegura la especialista. Además del consumo de agua, se puede ingerir té, mate, tereré, jugos naturales y bebidas frescas sin azúcar (las gaseosas azucaradas acrecientan la sensación de sed, suman calorías y no son saludables)", añadió.Además, la experta en nutrición pidió decirle "no a las tentaciones" y cargar una heladera portátil "con frutas, yogures, ensaladas y barritas de cereal"."De esta manera, no solo estarás evitando caer en helados, churros y otras alternativas tradicionales de la playa, sino que también estarás cuidando tu bolsillo", comentó.No obstante, para quienes se queden en sus casas, la especialista consideró que "será más sencillo volver a la rutina alimenticia después de los desórdenes de diciembre"."Esta es una buena ocasión para aprovechar y desintoxicarte después de las abundantes comidas de fin de año", enfatizó Miranda.Además, recomendó "una buena rutina" que nos puede ayudar a sentirnos mejor, aunque no debe realizarse durante más de tres días:- Desayuno: infusión; una tostada de gluten con queso descremado y un jugo exprimido de una fruta cítrica o un cítrico.- Almuerzo: Ensalada a gusto solo de verduras o verduras cocidas. Aspic de frutas (gelatina light con trozos de frutas). 2 vasos de líquido.- Merienda: Infusión o líquido. Una taza de ensalada de frutas, una fruta o media banana.- Cena: Verduras crudas y/o cocidas. Una porción de pollo, pescado o carne sin grasa. Una fruta fresca y/o gelatina light con fruta. 2 vasos de líquido.En cuanto a las colaciones, Miranda recomendó "consumir hasta dos por día en un plan desintoxicante y anti retención de líquidos"."Estas pueden ser: un pote de yogur descremado, gelatina light, frutas, una porción de queso (del tamaño de un casete); un exprimido, una salchicha light, dos rollitos de jamón; 10 pasas de uva, 10 almendras y hasta una tableta de dulce leche Light", agregó."Ya sea que te vayas a la playa o te quedes en tu casa, una buena alimentación basada en hábitos saludables debe ser acompañada por actividad física. Una caminata por la costa o por la plaza, deportes en la playa o la rutina de ejercicios de siempre, te ayudarán a mantenerte en tu peso ideal y sentirte mejor", apuntó la médica nutricionista.