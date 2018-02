Peña contra Moyano

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó ayer contra el líder camionero Hugo Moyano al señalar que la Justicia no va a frenar sus investigaciones porque "algún sindicalista" organice una marcha. "Si algún sindicalista cree que porque amenace o haga una marcha la Justicia va a tener que parar, porque tiene alguna coronita, eso ya no va más", sostuvo el funcionario.

En declaraciones a Canal Trece, Peña recalcó en este sentido que "todos somos iguales ante la ley". Señaló que las iniciativas gremiales contra el Gobierno, como la marcha del próximo 22 de febrero que convoca Moyano junto a un amplio arco de organizaciones sindicales y políticas, "es parte de un proceso en el que a veces la conflictividad genera temor y angustia".

El ministro coordinador que "es natural" que desde algunos sectores se intenten "poner piedras" en el camino, porque "hay gente que tiene privilegios desde hace muchos años que no quiere largar".



MOYANO VS. EL GOBIERNO

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camioneros (Sichoca), Hugo Moyano, aseguró ayer que prefiere "ir en cana" o que lo "maten" antes que "traicionar a los trabajadores", al sostener que el Gobierno está intentando intimidarlo con causas judiciales para "acallarlo".

"Este es un Gobierno que mezcla todo para lograr acallar a la gente, atemorizarla. Lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder", dijo el dirigente camionero en declaraciones a Crónica TV.

Moyano consideró que el avance repentino de causas judiciales en su contra tiene como objetivo "callarlo" y "doblegarlo", pero en una nueva advertencia a la administración de Mauricio Macri enfatizó que "no va a lograrlo".