Gremio bancario ratificó el paro

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró ayer que "es el Gobierno el que negocia" las paritarias de los empleados del sector y no las cámaras empresarias, por lo que ratificó el paro convocado para el viernes en rechazo de la oferta de un incremento salarial del 9 por ciento.

"Cuando nos juntamos con los banqueros, algunos te dicen por lo bajo: ´Es una insensatez que se esté ofreciendo un nueve por ciento porque a la actividad le va bien, pero el Gobierno no nos deja hace ninguna otra propuesta´", indicó el gremialista.

En ese sentido, señaló que al preguntar quién dispone ese porcentaje, los banqueros responden "(el ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y (el coordinador del gabinete económico Mario) Quintana". Por ello, Palazzo fustigó: "Es el Gobierno el que negocia paritarias con nosotros".

Al referirse a los funcionarios de la administración de Mauricio Macri, ironizó: "No se pongan tan nerviosos, muchachos. Es una paritaria nada más". El sindicalista indicó que la negociación salarial no avanza porque los empresarios "ofrecieron el nueve por ciento con un ajuste por inflación cuando supere la pauta".