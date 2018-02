Policía recupera motos robadas

Información oficial revela que la policía departamental recuperó varias motos robadas en las últimas horas.* En la víspera personal de la comisaría 13ª informó haber hallado una motocicleta marca Honda Wave. Una vez en sede policial, se determinó que la misma poseía pedido de secuestro por el delito de robo, en un hecho ocurrido el 1 de febrero último. La misma había sido sustraída desde calle 25 de Mayo al 1300 de esta ciudad.* En Sunchales, la comisaría Nº 3 informó que en la víspera se recibió un llamado telefónico, alertando que en el canal aliviador que se ubica al cardinal Este de la Ruta Nacional 34 había una moto descartada. Ya en el lugar se procedió al secuestro de una motocicleta Yamaha 110 c.c. sin ruedas, a la cual no se pudo visualizar numeración de chasis y cuadro, por lo que con perito se efectuará la verificación correspondiente, a los efectos de obtener más datos.* También en Sunchales, personal policial de la comisaría 3ª halló en calle Río Negro al 500, una motocicleta marca Appia City Plus 110 c.c., sobre la cual pesa un pedido secuestro de la misma Comisaría de fecha 2 de febrero de 2016.* En Frontera, en calle 68 y 5 se procedió a la retención de un motovehículo marca Zanella Brava Nevada 110 c.c., que era guiada por un joven de 19 años domiciliado en Frontera, quien no contaba con ninguna documentación que acredite su propiedad ni licencia de conducir.