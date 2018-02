Venezuela anuncia la fecha de las elecciones

CARACAS, 5 (AFP-NA). - El poder electoral anunciará este lunes la fecha de las elecciones presidenciales de Venezuela, aseguró este domingo el mandatario Nicolás Maduro, quien buscará ser reelegido para el período 2019-2025. "He recibido la información de que mañana el CNE (Consejo Nacional Electoral) va a fijar la fecha de las elecciones presidenciales y nosotros iremos (...) con oposición o sin oposición", expresó el gobernante durante un mitin en el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro reiteró que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) evalúa marginarse de los comicios y sabotearlos, por supuestas presiones de Estados Unidos. "Llegó la hora de cumplirle a (Hugo) Chávez y sacar diez millones de votos", expresó durante el acto en conmemoración del fallido golpe de Estado liderado por el difunto expresidente Hugo Chávez (1999-2013) el 4 de febrero de 1992.

Ya la MUD fue excluida de la elección por el poder judicial -al que acusa de ser afín al gobierno- y varios partidos opositores no podrán participar al no haber podido revalidar su registro ante la autoridad electoral.

El sábado, Maduro había pedido al CNE -acusado por la oposición de servir a su gobierno- y a la oficialista Asamblea Constituyente que "a más tardar" el lunes anunciaran la fecha de las votaciones.

La Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, ordenó adelantar las presidenciales, que tradicionalmente se hacen en diciembre, para antes del 30 de abril.

La fecha de la votación es uno de los temas álgidos del diálogo entre el gobierno y la oposición que comenzó el 1 de diciembre pasado en República Dominicana.