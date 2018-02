Ante cada inicio de temporada se renuevan las ilusiones de Nicolás González, el piloto rafaelino que con el Torino del equipo A&P Competición afrontará una nueva temporada -la tercera consecutiva- en el Turismo Carretera.El viernes, Nico viajó a Paraná con la finalidad de probarse la butaca y observar en la nueva base operativa de la estructura, el avance de los trabajos en el auto que correrá a partir del fin de semana del 16, 17 y 18 de febrero, cuando la categoría ponga en marcha su calendario en Viedma (Río Negro).LA OPINION tuvo oportunidad de dialogar, en el mediodía del sábado, con el piloto local, en su domicilio de calle Viamonte. En un tono informal y en un puñado de minutos, Nico expresó sus sensaciones."Este año pusimos la vara más alta y estamos trabajando para dar un salto de calidad en un campeonato que será muy exigente, pero en el que apostamos al protagonismo; todos, en el grupo, estamos convencidos que podemos hacerlo y para alcanzar el objetivo que nos propusimos, será muy importante comenzar de buena manera en Viedma", expresó Nicolás.Recordó que "en el campeonato pasado tuvimos un inicio excelente en el mismo circuito; no será fácil repetir esa actuación, pero confío en lograr un resultado positivo; el Torino había funcionado en un gran nivel en Río Negro y en la medida que logremos repetir esa performance vamos a pelear arriba".Sobre las variantes en el reglamento técnico, dijo que "Torino seguirá siendo competitivo, pero habrá que tener en cuenta a Dodge, que recibió algunos beneficios; Ford también va a mejorar y Chevrolet hará valer lo suyo. Seguramente, el campeonato estará muy peleado".Sobre el traslado del equipo a la capital entrerriana, sostuvo que "por supuesto, hubiésemos querido seguir atendiendo el auto en Bella Italia, pero creo que la decisión que tomamos es la correcta, porque Adrián (Fernández), quien es el responsable de la atención del chasis, podrá estar más cerca al llevarlo a su taller".El presupuesto no es un tema menor y Nico reconoció que "la gran mayoría de los equipos está preocupado porque no es fácil reunir el dinero que hoy exige una categoría en la que se manejan costos muy elevados. En nuestro caso, el apoyo que seguimos recibiendo de nuestros sponsors hace posible que hoy podamos estar en la categoría más importante de la Argentina; hacen un esfuerzo muy grande y eso lo valoro en todo momento, por eso siempre agradezco a quienes me acompañan en este proyecto".Nico estimó que "por ahora, no tenemos pensado girar en Olavarría, antes de la carrera de Viedma, porque priorizamos llegar en buenas condiciones al inicio; además, no tendríamos muchas cosas para probar ahora y preferimos hacerlo más adelante, ya que tenemos solamente dos oportunidades en el año para realizar pruebas y la idea es aprovecharlas al máximo".Consultado sobre la inclusión de Rafaela en el calendario, señaló que "cuando dieron a conocer las primeras fechas y no aparecía la de nuestra ciudad, por supuesto que me preocupé, ya que solo quedaban tres circuitos por definir; obviamente, todos los pilotos quieren correr ante su gente, pero al final el autódromo local tendrá su fiesta y eso será muy bueno para todos".Nicolás agradeció a "mi familia, que me acompaña en esta profesión desde el primer momento, a todos los integrantes del equipo y a los auspiciantes; a la ciudad, que está siempre pendiente de lo que hago con un gran orgullo; mi compromiso, que renuevo permanentemente, es el de poder representar a Rafaela y a toda la región con dignidad y eso la gente me lo reconoce".Hoy, el Torino que lucirá esta temporada el número 32 y que será atendido por el ingeniero Adrián Fernández (chasis), el preparador Claudio Garófolo (motores) y los integrantes del A&P Competición, espera sus últimos ajustes en Paraná, antes de salir al ruedo en el autódromo rionegrino de Viedma, el lugar donde empezarán a tomar vuelo las renovadas ilusiones de Nicolás González.