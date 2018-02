Boca empató y mantuvo la ventaja

Boca no supo aprovechar la superioridad numérica ante San Lorenzo, que sufrió dos expulsiones, empataron anoche 1 a 1 un caliente partido disputado en el nuevo Gasómetro, válido por la decimocuarta fecha de la Superliga, y todo sigue igual en los puestos de vanguardia. Rubén Botta, a los tres minutos del primer tiempo, con un derechazo desde afuera del área que se desvió en Leonardo Jara y descolocó al arquero Agustín Rossi, puso en ventaja al "Ciclón", mientras que Carlos Tevez, a los 14 de la misma etapa, de cabeza, marcó la igualdad para la visita. El conjunto local terminó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Facundo Quignón, a los 42 minutos del primer tiempo, y Gabriel Rojas, a los 37 del segundo, ambos por doble amonestación, en un polémico arbitraje del rafaelino Silvio Trucco. Con este resultado, Boca, que tuvo todo para ganarlo pero no supo como resolverlo, alcanzó los 34 puntos, mientras que San Lorenzo, que se mostró aguerrido y ordenado, llegó a los 28 y mantiene la expectativa de seguir en la pelea.Posteriormente, con una actuación superlativa de Lautaro Martínez, Racing goleó a Huracán por 4 a 0 en el Cilindro de Avellaneda en un encuentro que le permitió a la "Academia" lograr el primer triunfo oficial del año. Los goles académicos fueron obra de Lautaro Martínez, a los 10 y 44 minutos, y de Lisandro López, de penal, a los 33, pero la "joya" racinguista volvió a hacerse presente en la red a los 31 del complemento, para así alcanzar su "hat trick". Huracán venía de ganarle a River (1-0) y perdió terreno con respecto a los punteros, mientras que la Academia logró recuperarse luego del duro traspié sufrido en Santa Fe ante Unión en la fecha pasada.En otro de los partidos de este domingo, Estudiantes no se apiadó del mal momento de Newell´s Old Boys al derrotarlo por 4 a 2 en el estadio "Ciudad de La Plata". Juan Ferney Otero inauguró el marcador a los 22 minutos de la primera etapa para el local, a través de un penal. Ya en el complemento, nuevamente Otero aumentó la diferencia para el anfitrión, a los 18. En tanto que Brian Sarmiento descontó para la "Lepra", a los 22 minutos. Fernando Zuqui convirtió para el local a los 31 mientras que Mariano Pavone elevó a cuatro las cifras para Estudiantes, a los 36 minutos. Luis Leal, a los 40, aportó un nuevo descuento para la formación visitante y cerró el tanteador. Así, el Pincha prolongó su buen inicio con dos victorias consecutivas, mientras que la Lepra no puede lograr regularidad. Por último, Arsenal, último en la Superliga y en zona de descenso, profundizó su crisis deportiva al igualar sin goles frente a Gimnasia de La Plata como local en Sarandí.En tanto, Chacarita buscará hoy recuperarse en la Superliga cuando reciba a un entonado Vélez mientras que Temperley intentará salir de perdedor ante el difícil Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan será local de Tigre en tres partidos que cerrarán la jornada. El primero de los partido se jugará en el estadio de Chacarita a partir de las 19 con arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de cable Fox Sports. El equipo de San Martín perdió ante Godoy Cruz en Mendoza por 1 a 0 en la reanudación del certamen. Por su lado, Vélez venció a Defensa y Justicia por 1 a 0 como visitante y el técnico Gabriel Heinze podrá contar con el delantero Mauro Zárate, quien ingresaría en reemplazo de Lucas Robertone. En el mismo horario, Temperley será anfitrión de Talleres en el estadio Alfredo Beranger con Andrés Merlos como juez principal y televisación de TNT Sports. El elenco dirigido por Gastón Esmerado cayó ante Atlético Tucumán como visitante por 3 a 0 y tiene la urgencia de ganar para salir del fondo. A su vez, Talleres le ganó a San Lorenzo por 2 a 0 en Córdoba, tiene 24 unidades y tratará de sumar para no alejarse de la cima. Por último, San Martín de San Juan se enfrentará a Tigre a partir de las 21.15 en un partido que será controlado por el árbitro Federico Beligoy y televisado por Fox Sports. El conjunto sanjuanino cayó en su visita a Argentinos Juniors por 2 a 0, mientras que Tigre viene de perder como local ante Banfield por 2 a 1 en el debut como entrenador de Cristian Ledesma.