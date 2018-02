Atlético comienza el año defendiendo la punta de la B bien lejos de Rafaela

Vuelve a rodar la pelota. Este domingo comienza de manera oficial el 2018 para Atlético de Rafaela. A las 17:00, con arbitraje de Héctor Paletta, la “Crema” visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la 13ª fecha de la Primera B Nacional.Comienza el tramo decisivo del principal torneo de ascenso de la Argentina y el conjunto de barrio Alberdi tiene como único objetivo el ascenso. Como Atlético, muchos pelearán por alcanzar ese preciado primer puesto que garantiza el ascenso directo a la Superliga o terminar entre los ocho clubes que definirán el otro ascenso en el Reducido. Restan 13 fechas, hay mucho en juego y nadie regalará nada. Todo es muy parejo. Entre el puntero (Atlético de Rafaela con 22) y el décimo lugar (Mitre de Santiago del Estero, con 17) hay apenas cinco puntos de diferencia y catorce equipos metidos en dicha diferencia.Para esta segunda parte del campeonato Atlético ya no contará con el arquero Jorge Carranza, quién rescindió su vínculo para ir a Olimpo de Bahía Blanca, y sumó dos refuerzos, que hoy no estarán entre los convocados: Rodrigo Depetris y Lucas Chacana.Para esta tarde, Lucas Bovaglio confirmó al equipo que probó en el entrenamiento futbolístico del miércoles. Con un dibujo 4-3-1-2, con Franco Lazzaroni reemplazando al lesionado Tomás Baroni, en la única variante en relación a las últimas tres presentaciones sobre el cierre de 2017. Además de los titulares, también viajaron a Madryn Matías Tagliamonte, Oscar Carniello, Facundo Soloa, Angelo Martino, Alexis Nicolás Castro, Maximiliano Casa y Darío Gandín.¿El once?, con Ramiro Macagno en el arco; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Lazzaroni y Nicolás Dematei en la defensa; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez en la mitad de la cancha; Mauro Marconato como enganche; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener en la delantera.Por otro lado, vale recordar que una vez finalizado este 13° capítulo quedarán definidos los doce clubes clasificados a la Copa Argentina 2018, y la “Crema” ya se encuentra dentro del certamen nacional.Esta será la segunda oportunidad que Héctor Paletta arbitre un partido de Atlético de Rafaela en el actual torneo de la BN. En la primera oportunidad estuvo en el 2 a 0 de la “Crema” ante San Martín de Tucumán, en la fecha 7. Oscar Carniello y Gonzalo Klusener marcaron los goles de la victoria cremosa en la Ciudadela.Atlético de Rafaela enfrentará hoy por primera vez en su historia a Guillermo Brown de Puerto Madryn.El conjunto de Puerto Madryn mantiene un invicto de 16 juegos sin caer en el estadio Raúl Conti. Acumula nueve triunfos y siete empates. La “Crema” ya sabe de este tipo de “asuntos” y en lo que va del torneo le quitó el invicto a varios.Sebastián Giovani; Adrián Martínez, Francisco Dutari, Lucas Merolla y Guillermo Ferracuti; Matías Rojo, Iván Silva, Luis Solís y Emanuel Moreno; Mateo Acosta y Mariano Guerreiro. DT: Ricardo Pancaldo.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.Raúl Conti.Héctor Paletta.Iván Aliende y Mauro Ramos.17:00 (TyC Sports Play).