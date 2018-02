Sectores opositores al gobierno nacional impulsaron ayer una jornada en todo el país a la que bautizaron "Firmazo contra la reforma previsional", el proyecto aprobado en diciembre en el Congreso, que también contó con una movida en Rafaela. Entre las 18 y las 20 de la calurosa tarde de sábado, integrantes de la Asamblea Popular instalaron una mesita, sillas y entre mate y mate en la esquina de bulevar Santa Fe y Lavalle donde explicaron a los peatones de qué se trataba el asunto.El objetivo es reunir "un millón de firmas" para presentar en los primeros días de marzo en el Congreso de la Nación, dijo Lucio Barindelli, uno de los miembros de la Asamblea local. "A la gente que camina y está con tiempo le gusta dialogar, se interesa por la situación y entienden que aún se puede volver atrás con esta reforma previsional que afecta a los jubilados y a muchos más", agregó el joven dirigente."Soy macrista pero te firmo, en esta estoy en contra de la reforma", sostuvo una joven que dejó su nombre estampado en las planillas. Durante todo enero, la Asamblea Popular instaló puestos frente al edificio de la Municipalidad y también en el Hospital para reunir firmas. Y ayer se plegaron a esta "movida nacional del firmazo" impulsado por Unidad Ciudadana. "Vamos a continuar durante todo febrero, hay tiempo para seguir juntando adhesiones", finalizó.En tanto, el diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, se mostró entusiasmado en su cuenta de la red social Twitter. "Con compromiso y militancia, en defensa de los derechos de todos. Felicitaciones por esta jornada y la organización a lo largo y ancho de nuestro país", sostuvo.NO ES REFORMA ¡ES AJUSTE!Por su parte, el Consejo de Unidades Básicas del Partido Justicialista de Rafaela emitió un crítico documento en el que afirma que "el actual gobierno nacional continúa avanzando con la implementación de políticas económicas en contra de trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, pretendiendo ajustar sobre quienes menos tienen para financiar la "timba" y los intereses de quienes especulan y más tienen"."Las medidas económicas impuestas siguen al pie de la letra las directivas exigidas por organismos internacionales como el FMI y responden a intereses absolutamente ajenos a los de nuestra Nación. Resulta injusto que el gobierno de Mauricio Macri esté planteando un ajuste que promueva la baja de jubilaciones, asignaciones, pensiones y salarios con el solo objetivo de cumplir con el pago a acreedores externos. Es contradictorio que, quienes aportaron al crecimiento económico y de la producción, hoy deban resignar recursos para financiar la especulación financiera", lamentó.Asimismo, el espacio consideró que "no hay argumentos que sean suficientes o válidos para “negociar” supuestos "beneficios para las provincias" ni tampoco “marco de responsabilidad con los gobernadores” que justifiquen la baja de los ingresos de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país". "No puede haber reforma laboral que perjudique a trabajadores y trabajadoras, no puede haber reforma previsional que castigue a jubilados y jubiladas ni reforma impositiva que vaya en contra de los intereses de las provincias, los municipios o las comunas", planteó."Es por esto que desde el Consejo de Unidades Básicas del Partido Justicialista de la ciudad de Rafaela queremos expresar nuestro más enérgico rechazo y repudio a las políticas nacionales de ajuste que ahora, encubiertas bajo el falso nombre de reforma previsional, impositiva y laboral, continúan generando pérdida de derechos y nos encaminan a una crisis política, económica y social", asegura el documento.