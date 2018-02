Prisión preventiva para los ladrones del colectivo

Los tres fueron imputados por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y agravado arriba del micro que fue detenido llegando a Bella Italia, fueron imputados por el Juez Alejandro Mognaschi en la mañana de ayer.La fiscal Angela Capitanio, que entiende en la causa, relató que uno de los detenidos subió al vehículo en la localidad de Humboldt, mientras que las dos mujeres lo hicieron en la localidad de Nuevo Torino.Según destacaron, tanto la Fiscal como los testigos, sobre Ruta 70, a la altura de Bella Italia, el imputado descendió apuntando con un arma de fuego calibre 22 a los pasajeros, mientras que una de las mujeres contaba con una picana eléctrica.Los tres imputados, todos con residencia en Rafaela, son Raúl Javier S. alias “Lenny” de 34 años, Maribel Joana G. de 27, y Gimena Soledad P. de 29. En tanto que participaron de esta audiencia imputativa el juez de investigación penal preparatoria Alejandro Mognaschi, la defensora pública de los imputados Mónica Ronchi y la fiscal que investiga el caso, Angela Capitanio.Leonor, la mamá del nene picaneado durante un salvaje asalto a un colectivo en Santa Fe, recordó cómo vivió su pequeño ese terrible momento: "Mi bebé le decía a la ladrona 'nena mala'"."Me dijeron que viaje, que era un colectivo tranquilo y por eso fui con confianza", indicó pero lamentó el brutal episodio que sufrió."Estábamos comiendo justo con mi bebé cuando pasó el asalto. Recuerdo se cubrieron la cara y ahí atacaron a mi bebé", contó y añadió: "El muchacho estaba al lado mío y las chicas atrás", dijo en Cadena 3."Me dijeron que si no daba la plata le iban a dar con la picana a mi bebé. No les quise dar nada y por eso lo agarraron", dijo. Aclaró que su niño no fue el único alcanzado por la picana ya que "a varios le dieron en el rostro y rodilla"."El gritaba la 'nena mala' a la delincuente y en ese momento pensé que estaba loca", confesó.Leonor aseguró que su hijo sufre las secuelas del violento episodio ya que "se siente con miedo, a cada momento nombra a la nena mala". Destacó, finalmente, el accionar de la Policía que logró su detención: "Fueron excelentes".En tanto, el chofer del micro, Oscar, también brindó declaraciones con La Mañana de ADN de nuestra ciudad, y comentó todos los detalles del robo: "iba manejando y sentí algo frío en la nuca. Me estaban apuntando con un arma y sinceramente pensé que era una broma de los pasajeros", dijo en primera instancia el chofer de la línea Vialpabus. Además, contó cómo, con una picana, los ladrones le pedían plata a los pasajeros: "fue algo muy feo. 'Picanearon' a una criatura de dos años y medio", dijo.