Zbrun: “era tiempo de volver”

El rafaelino Matías Zbrun (32 años) retornó en este 2018 a Libertad, que a partir de este domingo empezará a transitar el difícil camino de la Reválida, donde deberá sumar muchos puntos para mantener la categoría. En diálogo con LA OPINION, el Melli analizó la pretemporada del aurinegro, comentando que “en líneas generales, el equipo hizo una buena pretemporada, con amistosos más que interesantes, como el que hicimos ante Atlético. Aún quedan algunas cosas por mejorar pero me parece que estamos yendo por el buen camino”. Acerca de su vuelta al club, donde dejó muy buenos recuerdos en su primera etapa (en 2016 hizo 19 goles en 32 partidos y fue el goleador del Federal A), el ex Ferro y Atlético respondió que “estoy contento por esta nueva oportunidad. Sé que el desafío es muy difícil, porque en estos 10 partidos vamos a tener una parada más que complicada, ya que nos vamos a jugar la permanencia. Creo que era el momento justo para volver y por suerte se me pudo dar. Más allá de que aún tenía contrato en Central Córdoba de Santiago del Estero, quería volver. Ahora estamos acá tratando de dar una mano y esperar que cuando termine el torneo, sigamos hablando de un Libertad en el Federal A”. En cuanto a lo personal, donde jugó poco en el último semestre, el ex Cipolletti y Sportivo Belgrano, entre otros, acotó que “estoy bien, más allá de que no tuve la continuidad que uno esperaba, pero me tocó jugar. Y si no, iba al banco y entraba. En las últimas fechas ahí si no jugué porque ya estaba decidido que me iba a ir. Pero llegué bien, con ritmo. Ahora estoy conociendo el plantel y ojalá que uno se pueda acoplar bien para dar una mano”. Y al preguntarle con qué Libertad se encontró, el ex Brown de Puerto Madryn y Unión de Mar del Plata opinó que “con muchos chicos del club que están haciendo sus primeras armas, con jugadores de experiencia que le están poniendo el pecho a esta situación. Uno vino para sumar y creo que hay equipo para poder salir adelante, pero la realidad marca que estamos en un momento muy delicado, así que no hay margen de error. Ojalá podamos arrancar muy bien la Reválida. Somos conscientes que debemos ganar al menos 6 partidos para estar ahí arriba y no depender de los otros. Hay jugadores para sacar esto adelante”. Por último, Zbrun, que ya está transitando sus últimos años en el fútbol de ascenso, donde tiene una vasta experiencia, habló de su Ferrocarril del Estado, club donde surgió. “Ojalá en un par de años pueda volver para retirarme. Uno siempre tiene esa idea y lo he hablado. Me encantaría mucho que se pueda dar, pero la realidad marca que uno vive de esto y tiene que tratar de estirar lo más que pueda la carrera. Si uno aún tiene condiciones para poder jugar en la Liga dentro de algunos años y estoy bien, me encantaría poder terminar en Ferro".Mientras tanto, este domingo Libertad comenzará su participación en la Reválida, un desafío más que complicado para los dirigidos por Carlos Trullet. El Cañonero estará debutando en el Plácido Tita, por la Zona C, ante Las Parejas desde las 18 y con el contralor de Nahuel Viñas, de Alcorta. Para tratar de lograr el objetivo, Libertad se reforzó con el Melli Zbrun, el defensor Damián Zadel y el arquero Adelquis Ruffini. Pero para el debut oficial 2018, Carlos Trullet no lo tendrá a Juan Sabia, quién se lesionó en el amistoso ante Atlético en el Monumental. Así, el probable 11 titular sunchalense sería con Ruffini; Nicolás Guzmán, Franco Raminelli, Zadel y Germán Guibert; Baltazar Triverio, Cristian Sánchez, Ezequiel Saavedra y Maximiliano Rolón; Facundo Perassi y Matías Zbrun. Los otros partidos del grupo que se jugarán hoy son estos: Depro vs. Douglas Haig (a las 19) y Atlético de Paraná vs. Gimnasia de Concepción (19:30).