Crecen operaciones con cheques de pago diferido

Las operaciones de Cheques de Pago Diferido concertadas en el mes de enero 2018 bajo la modalidad Directa en el Mercado Argentino de Valores (MAV) alcanzaron un total de $ 267 millones, valor que representa un salto del 374% respecto del mismo mes del año pasado.El crecimiento se registró en todas las modalidades operativas. Los Cheques de Pago Diferido Directos Garantizados exhibieron un incremento nominal del 388%, totalizando $ 50.587.341 en el primer mes del año. Por su parte, el segmento No Garantizado marcó un valor nominal de $ 208.324.128, un crecimiento del 353% interanual. A esto se sumó la negociación de CPD con Garantía de Commodities Agrícolas por $ 8,2 millones. De este modo, el financiamiento no estandarizado en el Mercado Argentino de Valores cobra protagonismo, sosteniendo su ritmo de crecimiento y consolidando la tendencia iniciada durante 2017."El MAV refuerza su compromiso de ofrecer herramientas flexibles y creativas para el financiamiento de Pymes así como para la elaboración de estrategias no convencionales para el fondeo de todo tipo de compañías", señaló la entidad. "La negociación de CPD en el segmento Directo ofrece una enorme agilidad operativa para el financiamiento empresario en el Mercado de Capitales. Al mismo tiempo, resulta un atractivo instrumento de inversión, tanto para inversores institucionales como individuales", agregó.Asimismo, puntualizó que "a partir de la reforma tributaria, la herramienta cobra mayor atractivo incluso para personas humanas, con tasas superiores a inversiones conservadoras como las Lebacs". De este modo, cada vez más agentes e inversores utilizan los instrumentos no estandarizados ofrecidos por el MAV, dando mayor volumen y liquidez a la operatoria.Por último, anticipó que durante el 2018, el MAV implementará un nuevo protocolo de utilización de garantías, buscando reducir el costo financiero para las empresas y llevando más alternativas a sus clientes. "Así, el MAV refuerza su compromiso por la promoción de un Mercado de Capitales más eficiente y federal", finalizó.