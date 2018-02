El Banco Nación cerró 2017 con un crecimiento de la cartera del 90%

El Banco Nación (BNA) cerró el año 2017 con un crecimiento de cartera del 90% y una nueva aceleración de los préstamos en el cuarto trimestre. Así lo consignó la entidad que preside Javier González Fraga, en el informe de gestión de 2017, en el que también destacó la proyección de avance para el presente 2018.El BNA planea un alza en el saldo de préstamos al sector privado no financiero a fin de 2018 de 67%, con una expansión en el financiamiento a MiPyMEs de igual magnitud, con especial foco en ganadería, lechería y economías regionales.También impulsará la creación de instrumentos a medida para microempresas y emprendedores, apoyando la inclusión financiera. Respecto de préstamos para vivienda destinará 55 mil millones de pesos e impulso al crédito intermedio, previéndose financiamiento destinado a 80 proyectos para construcción de viviendas."Si bien el tercer trimestre de 2018 ya evidenciaba una importante aceleración en el ritmo de colocación de créditos al sector privado no financiero, el cuarto trimestre traccionó aún más fuertemente sobre los resultados", indicó el reporte.Explicó que "prueba de ello es el ritmo de expansión mensual que registró el saldo promedio en dicho período, promediando 8,2%, mientras que en el tercer trimestre este guarismo fue 6,9% y un trimestre atrás 3,1%"."Esta expansión de los préstamos al sector privado constituye el mejor indicador a la hora de medir la consolidación del BNA como líder en el mercado", sostuvo el Banco.El año finalizó con un saldo de préstamos de 213.268 millones de pesos, "reflejando una expansión en la cartera del BNA correspondiente al sector privado no financiero del 90% respecto de diciembre del año previo", se dijo.Además el reporte destacó que "hace muchos años que el BNA no registraba semejante incremento en la cartera de préstamos.Consecuentemente, se cristalizó un fuerte incremento en la participación del BNA en el sistema financiero, con una participación del 13,58% en el sistema, el guarismo más alto desde inicios de 2015"."Lo destacable es que este aumento se logra tanto en la banca de personas, especialmente hipotecarios, como en empresas, fundamentalmente PyMEs", manifestó.Si bien 2017 estuvo signado como el año de los créditos para procurar el acceso a la vivienda, fueron igual de importantes los logros en materia de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), otro de los pilares que demarca la Carta Orgánica del banco.El balance del año muestra que el financiamiento destinado a este segmento se duplicó en 2017, comparando saldos promedio de diciembre de 2017 frente a igual mes del año previo (+110%).Uno de los mayores logros en este ámbito ha sido el lanzamiento de la línea Carlos Pellegrini en agosto, debido al trabajo de simplificación que ello significó, con los consecuentes beneficios en términos de acceso al crédito y mejora en las condiciones de financiamiento para las MiPyMEs.Además, el BNA continúo suscribiendo convenios con el fin de promover determinadas acciones estratégicas, entre ellos con la Provincia de Santa Fe que implicó la bonificación de tasa para inversiones y capital asociado de 3 p.p., con beneficios adicionales para determinadas localidades o bien para proyectos de producción limpia y eficiencia energética o energías renovables.