El ProDe, una pasión que cayó en desgracia

El Concurso de Pronósticos Deportivos, popularmente conocido como ProDe, fue uno de los más tradicionales juegos de aciertos futbolísticos que supo atraer la atención de gran parte del público adepto, y no tanto, al principal deporte del país y fue dado de baja el viernes por el Gobierno a 46 años y un día de su debut.A fuerza de azar o frío cálculo de la actualidad de cada equipo, el ProDe se ganó un lugar en el corazón del futbolero a lo largo de los 44 años en los que estuvo vigente (fue discontinuado en 1998 y resucitado en el 2000). Impulsado por el entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, el popular concurso fue creado el 5 de noviembre de 1971 por un decreto del dictador Alejandro Lanusse con el objetivo de obtener recursos para fomentar el deporte y también para obras de tipo social. Rápidamente, el ProDe se convirtió en pasión de multitudes al igual que el fútbol mismo y en comentario inevitable de los lunes por las mañanas en cada ámbito laboral.El tradicional divertimento y apuesta consistía en acertar los resultados (local, empate o visita) de los partidos de fútbol de la Primera División e incluso del ascenso.Sin embargo, la primera jugada del ProDe se realizó el 1 de febrero de 1972, cuando hubo 152.202 apuestas repartidas entre 32 apostadores, que utilizaban tarjetas Hollerith en las que se apostaba a los resultados que luego certificaba el Centro Unico de Procesamiento de Datos (Cuped).En su primer año de vida, Mercedes Ramón Negrete, un obrero textil paraguayo, fue el primer ganador que acertó los 13 puntos y ganó 391.437.948 de pesos ley, la moneda vigente en ese momento.El problema surgió cuando se conoció su vínculo con Fabiana López, una lavandera que trabajaba con él y dijo ser su concubina. Sin intenciones de compartir el premio, el afortunado en el juego volvió a Paraguay.En mayo de 1998, la Secretaría de Deportes, la AFA y Lotería Nacional acordaron suspender su comercialización porque "el juego ya no era rentable".A instancias del entonces diputado nacional Daniel Scioli, el ProDe reapareció en el 2000, con la incorporación de algunas modificaciones que hace cuatro años atrás se revirtieron, para volver a estar activo con el Campeonato de Primera División de 30 equipos y premios para aquellos que acertaran ahora hasta 14 partidos del torneo. Sin embargo, la aparición del GranDT, del Grupo Clarín, había golpeado duramente al tradicional concurso en la década del 90 y en su segunda etapa no logró llegar al nivel de popularidad que había alcanzado en los 70 y 80.Este último viernes, a 46 años y un día de su primera jugada, el decreto 95/2018 tildó el casillero contrario al del ProDe y así llegó a su final.