Ecclestone: “estas chicas eran parte del espectáculo”

El inglés Bernie Ecclestone, antiguo responsable de los derechos de la Fórmula 1, criticó la decisión de los nuevos dueños de la Máxima prescindir a partir de esta temporada de las "grid-girls", las promotoras de la parrilla de salida.

"No puedo entender cómo puede ser ofensivo para alguien el hecho de que haya una chica guapa con un número delante de un coche de Fórmula 1", indicó Ecclestone, de 87 años, en declaraciones al diario británico The Sun. "Estas chicas eran parte del espectáculo. A los aficionados les encanta el glamour".

La Fórmula 1, dirigida desde hace un año por Sean Bratches, anunció el miércoles que ya no habrá más azafatas en la parrilla de salida. "Aunque la práctica de dar empleo a chicas en la parrilla ha sido un elemento básico en la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no es acorde a nuestros valores y además va contra las normas sociales de hoy en día", dijo el sucesor de Ecclestone en un comunicado. "No creemos que esta práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados".

Tampoco habrá mujeres en las parrillas de las otras competiciones automovilísticas que se celebran durante los fines de semana de Fórmula 1 en el mismo circuito. La decisión provocó un gran debate en el mundo de la Fórmula 1 e incluso algunas "grid-girls" criticaron la decisión. "Hemos perdido nuestros trabajos", se quejó Lauren-Jade Pope en The Sun. "Somos nosotras las que tenemos que decidir de qué trabajamos". Mientras que Lizzie Cundy, ex promotora de la especialidad, indicó en la televisión que fue "posiblemente el mejor trabajo" de su vida.

La nueva temporada de Fórmula 1 arranca el 25 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne y se estira hasta finales de noviembre.