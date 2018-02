Peña vinculó marcha de Moyano a su complicada situación judicial

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que si el líder camionero, Hugo Moyano, cree "que se puede condicionar a la Justicia con poner mucha gente en la calle, se equivoca de la lectura de la realidad de una Argentina que cambió", al tiempo que remarcó que "el problema es de quienes no pueden explicar su patrimonio, su riqueza".El funcionario nacional pidió "enmarcar" la marcha convocada por el Sindicato de Choferes de Camiones para el próximo 22 de febrero "en una teatralidad"."No creemos que haya un clima de conflictividad en los trabajadores ni en la sociedad en general. Hay una utilización de una herramienta política, válida y legítima, para transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje quiere transmitir Moyano y los dirigentes más ultrakirchneristas? Lo tendrán que decir ellos", sostuvo el referente del PRO.En una entrevista con el diario La Nación, el ministro coordinador vinculó la movilización con la situación judicial que enfrenta el referente gremial y remarcó que "si creen que se puede condicionar a la Justicia con poner mucha gente en la calle, se equivocaron de la lectura de la realidad de una Argentina que cambió".DAER, EN CONTRAEl secretario general de la CGT Héctor Daer ratificó ayer que no respalda la movilización de Camioneros del próximo 22 de febrero porque no es "una estrategia colectiva", al tiempo que rechazó las críticas en su contra y desafió a la cúpula de la central obrera a convocar a un Congreso "en mayo para nombrar una nueva conducción que pueda sintetizar a todos los sectores"."El 22 de febrero es una marcha de Camioneros. No tenemos clara la agenda propia, inclusive, del sindicato. Somos solidarios con todas las organizaciones sindicales, pero no vamos a marchar porque para realizar una marcha tiene que ser parte de una estrategia colectiva y no de algo sectorial o propio de una organización sindical", sostuvo el referente gremial.