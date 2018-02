En agosto del año 2007 la Promoción 1957 de 6to. Grado de la Escuela "Dr. Juan Bautista Alberdi" de Rafaela celebró su Cincuentenario. Nuestra maestra de entonces la Sra. Elda Cortopazzi de Zehnder, nos acompañó, almorzó con nosotros y brindó por el aniversario. Tiempo después un grupo de compañeras la fuimos a visitar a su casa. Eramos Alicia, Graciela, Diana, me parece que Estela también, puedo haber omitido a alguien. Disculpen, es la emoción. Algunas chicas siguieron visitándola después. Y siempre que la veíamos nos gustaba saludarla con el tradicional: hasta mañana señora, como cuando éramos sus alumnas y la recibíamos en el aula como si hubiera sido una mamá. Una sola mamá para todos. La disciplina que ejercía era maternal. No gritaba. Cuando tenía que llamar la atención a alguien generalmente nos hablaba mirándonos a los ojos y con su mano en nuestro hombro a modo de cariñoso apoyo. Y le entendíamos perfectamente todo lo que nos explicaba. Suavemente enérgica, aunque suene contradictorio, hacíamos los deberes a rajatabla, sin que nadie nos obligara, a la Señora Elda no le podíamos fallar, nos daba vergüenza hacerlo. Hoy que tardíamente me avisan que ha fallecido a los 97 años, acerco a sus familiares en mi nombre e incluyo a mis queridos compañeros de 6to que tal vez se enteraron tardíamente como yo de su deceso, nuestras sinceras condolencias. Agrego finalmente que no podríamos despedirnos de ella de otra manera, sino con una dulce y casi alegre nostalgia: hasta mañana, señora Elda.