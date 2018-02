“Pechito” López abandonó en Santiago

La largada de José María López en el Santiago ePrix fue más que deslumbrante. No solamente había superado a Oliver Turvey en cuestión de segundos, sino que había dejado atónitos a todos con su perfecta actuación. Sin embargo, no todo fue color de rosas para el cordobés.En un abrir y cerrar de ojos, "Pechito" recibió un toque por parte de Sam Bird a pocos metros del inicio de la competencia. Gracias a esto, el piloto de Río Tercero golpeó contra el muro y se vio obligado a abandonar. "Entre los códigos de los pilotos, uno pretende que te dejen doblar. Teníamos ganas de realizar una buena carrera, pero ya está", declaró López en Campeones.En otro capítulo se encontraba Jean-Eric Vergne, quien se aferró a la primera posición apenas se apagó el semáforo. Si bien las diferencias con Nelson Piquet se esfumaron con el Safety Car, el francés se mostró sólido en la reanudación y estiró la diferencia. Entretanto el brasileño le perdió la pisada al líder, André Lotterer se acercó peligrosamente a la segunda posición.Cuando se llevó a cabo el cambio de vehículos, Vergne volvió a encabezar la competencia sin problemas. Por su parte, Lotterer escaló hasta el segundo lugar y cuidó la espalda de su compañero de equipo hasta la bandera a cuadros.Detrás, Sébastien Buemi, Felix Rosenqvist y Bird se disputaron el tercer escalón del podio, el cual finalmente fue para el piloto suizo. La próxima fecha de la categoría se disputará el 3 de marzo en México.Más de uno se debe haber fascinado con la largada de José María López en el inicio del Santiago ePrix. Sin embargo, esa euforia duró pocos minutos. Pues el piloto cordobés recibió un toque por parte de Sam Bird y quedó fuera de competencia. "Pechito", en dialogo con Campeones, manifestó: "No valió de nada la largada. Entre los códigos de los pilotos, uno pretende que te dejen doblar. Da un poco de bronca por eso. Te quedas con ganas, pero ya está. No va a ser la primera vez y tampoco la última". A su vez, el piloto de Río Tercero agregó: "Yo estaba ahí y me vio. No corremos hace dos días. Estábamos doblando a la par. Me cuesta entender la mala o buena fe de algunos pilotos, nada más. Tengo bronca, sí, pero de nada sirve". Por último se refirió a la personalidad de Bird, de quien fue compañero en DS Virgin: "En la pista es una cosa, afuera es otra. Uno va aprendiendo un poco con quien juega. No es la primera vez que me pasa algo con él. No me interesa ir a comer un asado con Bird. Obviamente en pista no voy a ser un ángel. Voy a jugar distinto con él", y añadió: "El equipo lo entendió, lo vio y ya está. Teníamos ganas de hacer una buena carrera. Pero estamos hablando de cosas que ya pasaron y hay que pensar en lo que viene".