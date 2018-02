Chile, el próximo rival

El equipo argentino de Copa Davis enfrentará a Chile, en abril próximo, por la zona americana luego que los trasandinos dejaron en el camino a Ecuador, en la serie que liquidó este sábado en Santiago. La serie se disputará el 6 y 7 de abril en Buenos Aires y el ganador de la misma avanzará a la repesca para ingresar al Grupo Mundial. A diferencia de como se venía jugando, la serie americana tiene un nuevo formato de dos días de competencia y partidos a tres sets en lugar de cinco. Argentina, campeón de la Davis en 2016, perdió la categoría en septiembre del año pasado y para retornar deberá ganarle como local a Chile y luego en septiembre a uno de los países derrotados en la ronda inicial del Grupo Mundial. El historial entre argentinos y chilenos está 8-8 en enfrentamientos por Copa Davis con un último antecedente caótico. En el 2000, se enfrentaron en una serie que no pudo terminar por sillazos e incidentes en el estadio O'Higgins de Santiago de Chile.Chile firmó un 3-1 ante Ecuador este sábado en Santiago por Zona Americana de Copa Davis y avanzó a la siguiente fase. El segundo y definitivo día de acción comenzó con un estadio Nacional colmado, con unas 5.000 personas, y un partido de dobles reñido que se definió en dos desempates. La dupla chilena formada por Nicolás Jarry y Hans Podlipnik apretó el acelerador en los desempates para vencer a Roberto Quiroz y Diego Hidalgo por 7-6 (8/6), 7-6 (7/5). Minutos después, Jarry y Quiroz volvieron a la tierra batida de la cancha central a disputar el punto decisivo. El número 95 del mundo no dio lugar a sorpresas y se impuso al ecuatoriano por 6-4 y 7-6 (8/6), desatando el festejo de los locales. Estoy "feliz de poder seguir avanzando. Estamos con muchas ganas", de enfrentar a Argentina, dijo el capitán del equipo chileno, el exmedallista olímpico Nicolás Massú.Con el favoritismo que da la localía y tener al jugador mejor posicionado en la ATP en la serie (Jarry), Chile salió a jugar la serie decidido a borrar a Ecuador. Pero los rivales tenían otros planes. Jarry barrió a Iván Endara (6-2 y 6-3), pero a segunda hora el número uno ecuatoriano Roberto Quiroz sacó la cara por su país y en tres parciales venció a Gonzalo Lama, por 6-3, 6-7 (11/13) y 6-3, e igualó la serie sumando emoción a la jornada del sábado.El exnúmero uno mundial Marcelo Ríos fue sancionado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) este sábado con 2.500 dólares por su conducta soez ante los periodistas antes de una eliminatoria de la Copa Davis. Antes de la eliminatoria de Copa Davis de la Zona Americana contra Ecuador en Santiago, el chileno, de 42 años, declaró: "Como dice mi amigo personal Diego Armando (Maradona) que la chupen todos ustedes, porque yo no hablo con ningún periodista. ¿Preguntas?". Tras una pregunta de un periodista, Ríos insistió: "Síganla chupando". Tras revisar el vídeo, la ITF considera que Ríos "abusó y violó el código de conducta de la Copa Davis". "La ITF condena toda forma de comportamiento ofensivo y apoya el trabajo de los medios", añadió la instancia". Ríos fue número uno del tenis en 1998, aunque nunca ganó un torneo del Grand Slam, perdiendo su única final alcanzada contra el checo Petr Korda en el Abierto de Australia ese mismo año.