Píldoras Políticas

PRO-BARBAEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, es uno de los principales dirigentes del Gobierno y como tal marca no sólo la línea discursiva y de acción, sino que ahora es el "trendsetter" de Cambiemos, es decir, el que marca tendencias en lo que a moda y look se refiere.El ministro coordinador comenzó a dejarse la barba en marzo de 2017 y, aunque se va a cumplir un año de esa decisión, por lo visto, sigue marcando el paso.Esta semana, un integrante del Gobierno apareció con una barba crecida, algo raro en él. "Me la dejé, como Marcos", respondió al ser consultado. Sin embargo, estar a la moda tiene su costo: "Al principio, me picaba. Ahora me acostumbré", contó entre risas.EFECTO TNLa relación de la Casa Rosada con el canal de noticias TN tuvo un cambio drástico con la salida de Cristina Kirchner y la llegada de Mauricio Macri. La señal del Grupo Clarín pasó de ser ironizada como "Todo Negativo" y acusada de formar parte de la "corpo" a un agradecimiento por un particular impulso a una carrera educativa."Yo agradezco el efecto TN. Con todo este tema de los meteorólogos que viajan y ocupan mucho tiempo en las pantallas, muchos jóvenes se están volcando por estudiar Meteorología", celebró un ministro nacional, en alusión al protagonismo que ganaron José Bianco, Matías Bertolotti y Nazarena Di Serio.La Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera tiene una duración de seis años y se puede estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC).Ante el dato aportado por el titular de una cartera, uno de sus colaboradores bromeó: "Necesitamos muchos meteorólogos para pronosticar la lluvia de inversiones".DEDITO, NOEn la Cámara de Diputados rige desde fines del año pasado un nuevo control de asistencia para los empleados con el ya conocido sistema biométrico. En el Senado se prevé que empiece a regir el mismo tipo de control a partir de marzo, pero algunos legisladores desafían la medida.El sistema regirá para el personal de maestranza, seguridad y otras áreas de la Cámara que preside Gabriela Michetti y en una segunda etapa alcanzará también a los empleados de los despachos que asisten a los senadores.Sin embargo, trascendió que algunos senadores de la oposición le hicieron llegar a Michetti su negativa a que sus colaboradores directos tengan que "poner el dedito" para fichar.La discusión se da ahora, en pleno receso legislativo, y habrá que ver cómo se resuelve cuando el sistema empiece a regir.SIN VACACIONESEl Congreso estuvo cerrado durante todo enero, como ocurre todos los años. No obstante, siempre se mantiene una guardia mínima de personal debido a que los legisladores nacionales pueden ingresar cualquier día y en cualquier horario a sus despachos.Generalmente, casi nadie hace uso de esa facultad en enero. Todos aprovechan para descansar. Excepto Miguel Angel Pichetto, el jefe del Bloque Justicialista del Senado.Según cuentan en los pasillos de la Cámara alta, mientras todos descansaban el rionegrino asistió con frecuencia a su oficina del primer piso de la Cámara alta y mantuvo algunas reuniones con dirigentes justicialistas.Al parecer, nadie se atreve a recomendarle que descanse.STOLBIZER, FILOSALa ex diputada Margarita Stolbizer se refirió ayer al decreto que prohíbe la designación de familiares en la función pública, al afirmar que "en lugar de sacar a los familiares que ellos mismos nombraron, deberían prohibirles que hagan negocios con el Estado". Stolbizer consideró que "las medidas como la de los familiares son para distraer la atención de lo que realmente está ocurriendo", al tiempo que advirtió que "hay una confusión entre los negocios privados y la gestión política".