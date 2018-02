River recuperó la alegría con un Scocco brillante

Los dirigidos por Gallardo superaron 2 a 0 a Olimpo con dos golazos de 'Nacho'. Así, el "Millo" respira y sube un poco en la tabla. Perdieron los de Santa Fe. Hoy juegan San Lorenzo vs Boca, en el destacado del domingo.

River, de la mano de un inspirado Ignacio Scocco, se reencontró con el triunfo al imponerse anoche por 2 a 0 sobre Olimpo, en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha de la Superliga."Nacho" Scocco, con un soberbio tiro libre a los 10 minutos del segundo tiempo, y con una verdadera jugada "maradoniana", a los 36 de la misma etapa, marcó los goles del elenco de Núñez.Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo deja atrás una racha adversa de tres derrotas consecutivas y le dio una alegría a sus hinchas en el Monumental.Independiente logró volver al triunfo y con un penal, sin sobrarle nada, superó anoche a Colón de Santa Fe por 1 a 0, en un partido que se disputó en el estadio "Cementerio de los Elefantes". El gol del "Rojo" lo anotó Leandro Fernández, a los 27m ST, de penal, y de esta manera quedó a ocho puntos del líder Boca, que hoy jugará con San Lorenzo. Por su parte, el "sabalero" parece no encontrar el rumbo, ya que sumó su cuarta derrota consecutiva en el certamen.Rosario Central logró sobreponerse a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos superando a Unión de Santa Fe por la mínima diferencia, al cabo de un intenso encuentro disputado esta tarde en el "Gigante de Arroyito". Fernando Tobio, a los 8m PT, marcó el tanto que le dio el triunfo al dueño de casa. Central terminó con un hombre menos por la expulsión de Maximiliano González, a los 47 de la primera mitad.Entre uno que no pudo por tener todos suplentes y otro que no supo cómo, Banfield y Atlético Tucumán igualaron en el estadio Florencio Sola, 0 a 0.El líder Boca y su único escolta, San Lorenzo, protagonizarán el partido más destacado de la decimocuarta fecha de la Superliga, cuando se enfrenten hoy, en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, en una verdadera final anticipada del certamen.El encuentro se disputará desde las 19:15 en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Silvio Trucco y la televisación de TNT Sports.17:00 Arsenal - Gimnasia de La Plata (Juan Pablo Pompei), 17:00 Estudiantes - Newell's (Patricio Loustau), 21:30 Racing - Huracán (Jorge Baliño).Navarro; Díaz, Coloccini, Caruzzo, Rojas; Piris da Motta, Quignón; Gabriel Gudiño, Belluschi, Botta; Blandi. DT: Claudio Biaggio.Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Pérez, Barrios, Nández; Pavón, Tevez, Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.