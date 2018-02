Super Bowl, la gran final

Este domingo se jugará la edición 52 del Super Bowl, la final de la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. New England Patriots y Philadelphia Eagles definirán el cetro.New England Patriots es el actual campeón y va por su sexta corona. Si lo logran, alcanzarán a los Pittsburgh Steelers como los más ganadores de la historia.Philadelphia Eagles nunca ganó un Super Bowl. Sin embargo, es uno de los equipos más populares. Se estima que por cada hincha de Patriots hay tres de Eagles. Entre sus fanáticos, hay un tal Kobe Bryant, la ex estrella de la NBA.La leyenda viva y activa Tom Brady es la figura de los England. Con 40 años, jugará su séptimo Super Bowl (ya ganó cinco). Este mariscal de campo es considerado por muchos el mejor jugador de la historia de este deporte.Nick Foles es el hombre del momento en Eagles. Era suplente y estuvo a punto de retirarse. Pero la lesión de su compañero Carson Wentz (rotura de ligamento de rodilla) le dio la chance de jugar y le sacó el máximo provecho. Llevó a Philadelphia a la final.Se prevé que la Super Bowl moverá este año 418 millones de dólares en publicidad y congregará también a más de 190 millones de espectadores e internautas en las redes sociales.La final se jugará en el US Bank Stadium, el nuevo estadio de Minnesota Vikings, que se estrenará hoy. Tiene un techo inclinado de un plástico liviano y resistente, que soporta la nieve. Se espera que la temperatura sea de 17 grados bajo cero a la hora del partido. Recibe a 66.655 espectadores y costó construirlo 1.061 millones de dólares.Mucha tecnología de punta. Se utilizarán cámaras 5K y se aplicará tecnología inmersiva para las repeticiones. Además, las telefónicas anunciaron que habrá conectividad 5G que soportará 1 millón de usuarios en Minnesota al momento de la final.La NBC, cadena responsable de emitir la final de este año, cobrará por la emisión de los anuncios de 30 segundos más de 5 millones de dólares. En Argentina se podrá ver el partido por ESPN y Fox Sports. La final larga a las 20:30, pero habrá largadas previas.El año pasado la campaña publicitaria que más impacto generó en Twitter fue la de Pepsi, marca que este año promete volver a sorprender con la participación de Cindy Crawford en un homenaje al icónico anuncio de 1982 en que también apareció la modelo.