Midachi retó a su mujer, y esta lloró

Se recuerda que a Del Sel lo acusó una periodista cordobesa, quien aseguró que en una nota le había tocado la cola y además que había intentado acorralarla. Ante semejante acusación quien salió a defenderlo fue su compañero de trabajo y amigo, "Dady" Brieva.

En una entrevista de hace unos días dijo "eso es mentira. Yo estaba ahí. Nunca pasó lo que dijo esta mujer. Y le dije a Miguel que se defienda en la Justicia, porque sino queda como que todos los Midachi somos tocadores de cu.. y no es así".

PALABRAS DE "LA CHIPI"

Mariela "Chipi" Anchipi, esposa de Dady Brieva, estuvo en el living de Intrusos y cuando le preguntaron por esa acusación, sorprendió a todos con su respuesta.

"Yo le creo a ella, yo siempre voy a creerle a la mujer. Porque a mí me pasó y las únicas que estuvieron fueron mujeres. Pero a Miguel no lo veo con las intenciones de Pettinato (Roberto, conductor de radio y TV, tambien acusado de presuntos actos de acoso sexual), quiero creer que debe haber sido un chiste que se interpretó mal", aseguró "la Chipi".

Esta declaración explotó en el corazón de "Dady" Brieva, quien por teléfono se comunicó con su mujer "para tirarle de la oreja" (tal lo descripto por diario Popular) por lo que dijo y dicen que hasta la hizo llorar.

"QUE NO SE SEPAREN..."

"Sí, es cierto, me llamó. Pero yo no lo dije por Miguel, lo digo siempre, siempre voy a estar del lado de la mujer. Ahora espero no se separen por mi culpa", dijo Mariela pensando en lo que podría decirle su marido, quien todas las noches actúa con Miguel y el sunchalense "Chino" Volpato en Mar del Plata.