Lifschitz admitió deseo de ir por otro mandato

A Miguel Lifschitz le preguntaron si, en caso de tener la posibilidad, ¿le gustaría ir por otro mandato para completar algunas políticas? "En lo personal, sí me gustaría. Pero tampoco avanzaría demasiado sino advirtiera un fuerte consenso político. No quemaría las naves para tratar de lograr ese objetivo. Si se diera la circunstancia, y hubiera un consenso político amplio, obviamente que en lo personal a mi me gustaría", subrayó el Gobernador de Santa Fe en una entrevista publicada por el diario El Cronista.

También le consultaron cuáles son las iniciativas pendientes justo ahora que transita algo más de la mitad de su mandato. "Quizás el tema pendiente sea la reforma constitucional: el desafío que nos queda para estos dos años. Además de seguir profundizando la política educativa, la salud, las obras, la seguridad. Pero, como cosa distinta, tal vez el tema más importante sea avanzar con la reforma constitucional. No por la reelección en si misma. Sería absurdo plantear una reforma solo por ese tema. Pero hay una cantidad de temas en los que la constitución de Santa Fe quedó anticuada: medio ambiente, derecho del consumidor, Consejo de la Magistratura, participación ciudadana, elección de jueces, Audiencias Públicas. Temas que en la legislación misma y la Constitución Nacional avanzaron y nosotros quedamos atrás. Así que sí, hay interés en promover una reforma", blanqueó Lifschitz.

Otro de los temas de actualidad política está ligado a la decisión del presidente, Mauricio Macri, de desplazar a familiares de funcionarios en el Gobierno. ¿Qué dijo el Gobernador santafesino ante la pregunta si replicará esta medida? "Tenemos una Ley de Etica Pública que está vigente, y una Oficina de Etica Pública que se ocupa de analizar cuando se producen situaciones de incompatibilidad. Me parece bien el debate público sobre estos temas. Hay una demanda de la sociedad que exige más recaudos que los habituales, de ser más cautelosos en las formas, se demanda transparencia" respondió sin profundizar -ver Piden decreto...-.

Por último, admitió su preocupación por el escenario de la economía nacional pero al mismo tiempo defendió lo que sucedió el año pasado en Santa Fe: "Tuvimos crecimiento de la actividad por arriba de la media nacional del 3,5%", destacó. Asimismo, consideró que el kirchnerismo "ya fue" y que aceptará incluir la cláusula gatillo en las discusiones salariales que se avecinan con los estatales de UPCN, ATE y gremios docentes entre otros.



UNICEF

Por otra parte, Lifschitz se reunió ayer en Rosario, con el nuevo representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, Roberto Benes, con quien repasó los proyectos conjuntos, y reafirmó el compromiso de continuar con el trabajo mancomunado.

“Santa Fe es una provincia importante, y quería felicitar al gobernador por el liderazgo hacia las nuevas generaciones. Unicef los felicita por eso, por el trabajo en el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que marca un modelo de calidad, queremos acompañar esos esfuerzos, y brindar apoyo para cerrar y achicas las brechas de inequidad”, señaló Benes.

El titular local del organismo internacional indicó que “Unicef es una organización que quiere estar presente donde están los niños y las familias, con los pies en el territorio. Si miramos los indicadores y hechos en lo que es infancia, Santa Fe está arriba del promedio nacional”.

Del encuentro, llevado a cabo en el despacho del gobernador en la sede local de Gobierno, participó también la representante Adjunta de Unicef, Ana De Mendoza.

Unicef trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Es el mayor proveedor de vacunas a los países en desarrollo. Apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento, la prestación de educación básica de calidad y la protección de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el sida. La organización está financiada en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.