Jefe policial detuvo a su hermano

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, denunció e hizo detener en las últimas horas a un hermano suyo sospechado por los delitos de tráfico de influencias y tentativa de estafa.

El hecho comenzó a ser investigado cuando el comisario general de la fuerza provincial accedió a información y pruebas que indicaban que su hermano, Fabio, de 38 años, del que hace 10 años está distanciado, se presentó en una comisaría en la que pretendía vender un seguro contra robo o secuestro de las armas de los agentes y solicitaba a cambio una comisión.

El hermano del jefe policial también está acusado de presentarse ante comisarios y ofrecerles una "salvación" en presuntos sumarios administrativos que se les habían iniciado.

Al enterarse de esta situación el Jefe de Policía se puso a disposición de la justicia para facilitar la investigación e inmediatamente se lo comunicó al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien ordenó a los policías damnificados judicializar el caso.

"En lo personal me excede y me da mucho dolor pero no puedo ser cómplice de una conducta irregular", sentenció el comisario general al hablar de la detención y acusación de su hermano.