Piden decreto contra el nepotismo en Santa Fe

La diputada nacional por la Coalición Cívica ARI de Santa Fe Lucila Lehmann le envió ayer una carta al gobernador Miguel Lifschitz para que adhiera al decreto del presidente Mauricio Macri e impida el nombramiento de familiares de los integrantes del Gobierno en el ámbito provincial.

"La transparencia y la ética en la gestión es un reclamo de toda la sociedad que impone a los gobiernos, entre otras cosas, la búsqueda de mecanismos para evitar el nepotismo, esta histórica práctica de nombrar en la función pública a parientes, que muchas veces no son los más capacitados para las tareas de las que están a cargo", sostuvo Lehmann en su nota.

En este sentido, remarcó que "los gobernantes deben asumir que no es aceptable que un ministro nombre a sus parientes y que el acomodo como práctica de quien llega al poder afecte la institucionalidad y al modelo de país que queremos construir y legar a las próximas generaciones".

"Sabe usted bien que el flagelo de nombrar a parientes sin la idoneidad suficiente es de larga data en Santa Fe y bien conocido por todos los santafesinos", agregó la diputada del espacio de Elisa Carrió.

Lehmann insistió en que el decreto del presidente Macri "va en la dirección correcta y el ejemplo que expresa debe ser seguido en la provincia", por lo que agregó: "Discrepo con sus declaraciones en las que afirma que la medida es poco creíble.

Poco creíble, señor gobernador, es no tomar medida alguna al respecto frente al reclamo ciudadano de transparencia".

Tras el anuncio del decreto, el gobernador socialista había considerado que la iniciativa de Macri era "muy de marketing", "poco creíble" y que parecía "contradictoria después de haber ratificado a (el ministro de Trabajo), Jorge Triaca, en su cargo".

"Es bueno revisar estas cosas. Nosotros lo hacemos permanente. Ya que se ha puesto en agenda vamos a volver sobre esto, porque siempre es bueno revisar las cosas que uno hace para evitar situaciones que sean contradictorias con los principios éticos con los que tenemos que llevar adelante el gobierno", señaló de todos modos Lifschitz en declaraciones a la prensa.