Enérgico reclamo a ASSA por obras para Rafaela

Con la presencia de funcionarios, concejales y dirigentes vecinales de Rafaela, ayer a partir de las 9 se llevó a cabo, en el aula Mariano Moreno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, en la ciudad de Santa Fe, la segunda Audiencia Pública del Ente Regulador de Servicios Santafesinos

En la misma fueron expositores el concejal Jorge Muriel y el presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), Néstor Seffino. También asistieron el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach y el concejal Lisandro Mársico en tanto que los ediles de Cambiemos, Raúl Bonino y Marta Pascual estaban inscriptos como asistentes pero finalmente no participaron.

Muriel, que comenzó su alocución luego del mensaje del Presidente de ASSA, y del Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, manifestó: "Rechazamos el aumento porque creemos que es desproporcionado respecto a la inflación, el aumento de los salarios de los trabajadores, ni con el incremento de la calidad de servicio. Ninguno de estos motivos justifica el 56% de aumento que propone ASSA."

La oportunidad sirvió para continuar reclamando por la esperada obra del acueducto, "seguimos esperando la solución definitiva a esta problemática. Son muchos años de promesas incumplidas. Siempre están tirando los plazos para adelante y lo que está en juego es el crecimiento de Rafaela. De las 15 localidades que participan de ASSA, la nuestra es la única que crece con las inversiones de los desarrolladores urbanos, que son empresas con fines de lucro y que terminan pagando aquellos que compran la tierra, mientras que en las otras ciudades es el Gobierno Provincial quién financia las obras. Tenemos que pensar cómo va a ser el futuro del desarrollo en Rafaela,” expuso el edil.

“Quizás muchos no recuerden, pero en 2015 asistimos a una “puesta en escena” con una movilización de periodistas y funcionarios al lugar donde era inminente el comienzo de la obra, cosa que hasta el día de hoy no ocurrió, generando una falta de confianza que recuperaremos el día que las obras efectivamente empiecen.” enfatizó Muriel, mientras mostraba las fotos del mencionado anuncio.

Boscarol anunció que las ofertas económicas se abrirán este mes y que el Gobernador el lunes anunciaría el día en que eso va a suceder. “Este anuncio es consecuencia de los reclamos que venimos efectuando. Es algo por lo que venimos pidiendo y un paso más para que se adjudique la obra." expresó el justicialista.

El reclamo también se extendió a la planta depuradora de efluentes cloacales, “Hace años que viene trabajando a tope y es necesaria una ampliación. Los reclamos por rebalses en distintos barrios son innumerables y es necesario atacar el problema de fondo e invertir para poder solucionar esto, que tantos inconvenientes causa a los vecinos.” concluyó Muriel.

A su turno el histórico dirigente vecinalista, Néstor Seffino, remarcó que “hace muchos años que venimos sufriendo el problema del agua. 16 años atrás entregamos 8000 firmas al Gobernador por estos reclamos. Desde ese entonces hemos aguantados muchas mentiras”. Respecto del aumento de las tarifas manifestó que “nos quieren aumentar el 50% por algo que no tenemos, y les soy sincero, los vecinos no pueden más, hace unos días llegó la boleta de energía eléctrica con un aumento, ahora va a llegar la del agua, y el bolsillo de los vecinos ya no aguanta.”