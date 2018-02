Sábado con el Rojo y River

Independiente intentará hoy regresar al triunfo cuando visite a Colón de Santa Fe, equipo necesitado de victorias, en la continuidad de la 14ª fecha de la Superliga. El encuentro se jugará a las 19:15 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será controlado por el árbitro Fernando Echenique y televisado por Fox Sports. Colón viene de perder como visitante ante Boca por 2 a 0 y acumula tres derrotas seguidas en la Superliga. En tanto, el Rojo viene de caer como local ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1, tiene 22 unidades (a 11 del líder Boca que tiene 33 puntos) y para buscar los tres puntos el técnico Ariel Holan no tendría pensado realizar muchas variantes. El entrenador deberá realizar un cambio obligado ya que Lucas Albertengo se fue al Rayados de Monterrey y en su lugar entraría Jonathan Menéndez para integrar la delantera junto a Leandro Fernández y Emmanuel Gigliotti. En tanto, Holan aún no dio a conocer si Fernando Amorebieta volverá a la titularidad o si continúa en la defensa Gastón Silva mientras que Silvio Romero, Braian Romero y Fernando Gaibor, tres de los flamantes refuerzos, viajarían a Santa Fe y estarían en el banco de suplentes.Por su parte, River, lejos de su mejor versión y de la pelea por la Superliga, buscará volver a la victoria cuando reciba esta noche al apremiado Olimpo, en un partido que significará el debut de Franco Armani como titular en el arco "Millonario". El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación de Fox Sports Premium. El elenco "millonario", que reinició la competencia oficial con una derrota ante Huracán como visitante (0-1), está en el puesto 21 de la tabla de posiciones, con solo 15 puntos, muy alejado de Boca, que lidera con 33. En cuanto a los refuerzos más importantes, el técnico Marcelo Gallardo solo utilizó unos minutos en la jornada anterior al delantero Lucas Pratto y ni siquiera concentró al arquero Franco Armani. El conjunto bahiense vive un presente complicado: apenas ganó dos partidos, tiene nueve puntos, está en zona de descenso y cayó como local ante Belgrano (1-2) en el debut de Christian Bassedas como técnico.En los restantes encuentros de este sábado, Unión visitará a Rosario Central buscando un triunfo que lo acerque al líder Boca, mientras que Banfield recibirá a Atlético Tucumán El primero de los encuentros se jugará a las 17 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Facundo Tello y televisación de Fox Sports. El Tate derrotó como local a Racing por 2 a 1, tiene 25 puntos y para intentar lograr los tres puntos para acercarse al líder Boca (tiene 33 unidades) el entrenador Leonardo Madelón no hará cambios. El segundo se jugará en el mismo horario en el estadio Florencio Sola con Germán Delfino como juez principal y televisación de TNT Sports.