San Lorenzo manda en la LNB

San Lorenzo no detiene su marcha en la Liga Nacional, y el jueves sumó su octava victoria en fila para seguir bien arriba en la tabla de posiciones. Pero tampoco Instituto quiere aflojar, y se llevó un valioso triunfo de Caballito, que le permitió escalar al segundo puesto. Ambos partidos se definieron en tiempo suplementario: el Ciclón venció a San Martín de Corrientes por 83 a 78 (70), y el equipo cordobés le ganó como visitante a Ferro por 93-89 (84).San Lorenzo mantiene su invicto en 2018 (a los 7 ganados en la Liga Nacional le agrega otros 3 en la Liga de las Américas) y partido a partido se afianza como el gran candidato al título. Pero el dominio del Ciclón es mucho más contundente cuando se revisa la lista de partidos en casa, donde no pierde desde el 8 de abril (Atenas le ganó 100-99) y acumula 21 festejos consecutivos. El escolta Dar Tucker fue el goleador con 26 puntos (19 en el primer tiempo) y la gran carta de triunfo del equipo de Gonzalo García ante el equipo que hasta el jueves era su escolta.Seguirle el ritmo a este San Lorenzo no es una tarea fácil, pero el equipo de Facundo Muller ya demostró en el Súper 20 que en el mano a mano le puede dar un susto. Mientras tanto, con la victoria ante Ferro se acomodó en el segundo lugar y espera poder recortar la distancia con el líder cuando lo visite este sábado en Boedo.Aquel memorable tapón de Manu Ginóbili a James Harden en el quinto juego de la serie entre San Antonio y Houston de la temporada pasada quedará en el recuerdo para siempre, pero la historia sigue y esta vez el que terminó con una sonrisa fue el dueño de la barba más famosa de la NBA. Y si bien un partido de temporada regular no tiene el mismo valor que uno de playoffs, este triunfo como visitante frente a los Spurs por 102 a 91, les permite a los Rockets (37 ganados y 13 perdidos) mantenerse cerca de Golden State (40 y 11) en la carrera por el número uno de la conferencia Oeste, y alejarse un poco del equipo de Gregg Popovich (34-20), el tercero de la tabla. James Harden fue la figura del partido con 28 puntos (5/8 dobles, 5/12 triples y 3/3 libres), más 11 asistencias, 2 rebotes, 1 robo y 2 tapas. Danny Green fue el goleador de San Antonio con 22 puntos, seguido por LaMarcus Aldridge con 16. Mientras tanto, Ginóbili terminó con 5 tantos (1/5 dobles, 1/3 triples) y 3 asistencias en 20 minutos.