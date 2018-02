Ratifican fecha de la marcha de gremios

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, anunció ayer que "la movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca", pese a que familiares de la tragedia de Once estaban negociando la posibilidad de que cambien el día para que no se superponga con la jornada del sexto aniversario de ese episodio.

"La movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca, pese algunos trascendidos periodísticos mal intencionados", sostuvo Camioneros en un comunicado que llevó la única firma de Pablo Moyano. La gacetilla del sindicato fue difundida este viernes por la noche luego de que durante la tarde circularan en los medios declaraciones de familiares de la tragedia de Once expresando malestar por la elección de esa jornada en la que se cumplirán seis años del fatal hecho que provocó la muerte de 51 pasajeros del tren Sarmiento.

"Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso", sostuvo Pablo Moyano en el breve texto que emitió.

A su vez, el número dos de Camioneros señaló que el próximo miércoles a las 11:00 en la sede del gremio se reunirán con todas las organizaciones que participarán de "la movilización en rechazo a las reformas del Gobierno nacional y ultimar detalles" de la organización, ya que la marcha no tiene aún lugar definido aunque todo indica que será a la Avenida 9 de Julio.